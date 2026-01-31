SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Ministro Cordero ante incidentes protagonizados por la barra de la U: “Hay piños asociados a organizaciones criminales”

    La máxima autoridad de la cartera de Seguridad aborda los graves inconvenientes de este viernes en el Estadio Nacional. Anuncia querellas contra los detenidos.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Los incidentes en la barra de la U. (Foto: Photosport) DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Los incidentes que se produjeron este viernes en la barra de Universidad de Chile, en el duelo ante Audax Italiano, que marcó el debut de ambas escuadras en la Liga de Primera, sigue generando repudio.

    También acciones concretas. Universidad de Chile anunció que se querellará contra los responsables de los graves desmanes, que incluyeron la destrucción de butacas en el Estadio Nacional e incendios en sectores del recinto. Las autoridades y el propio club anuncian mano dura.

    Ministro Cordero ante incidentes protagonizados por la barra de la U: “Hay piños asociados a organizaciones criminales”

    Luis Cordero, el ministro de Seguridad, la autoridad directamente competente en el control de la violencia en los estadios, fustigó a los violentistas. "Hay 10 detenidos. Van a pasar a control de detención. El Ministerio de Seguridad informó anoche que se va a querellar en contra de ellos. El club también anunció lo mismo”, enfatizó, inicialmente, en declaraciones a Mega.

    “Creo conveniente dar un contexto previo. La barra de Universidad de Chile había sido objeto de sanción, con prohibición de ingreso. Particularmente, una prohibición que está asociada a una parte de la galería norte (sic). A partir de ese momento. En esto hemos sido especialmente insistentes. Yo vuelvo a reiterar: en las barras existen piños que están vinculados a organizaciones criminales, que utilizan el estadio como método de reclutamiento para luego cometer crímenes en otros lugares de la ciudad o del país. Entonces, los sancionados no son simplemente hinchas y son personas que utilizan el fútbol para la comisión de ilícitos”, establece.

    El ministro Luis Cordero (Foto: Aton) JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    “Hemos insistido a los clubes como a la ANFP de aplicar las medidas severas y la prohibición de ingreso a los recintos deportivos. La sanción se aplicó. Teníamos antecedentes. Carabineros ha reformulado sus estrategias para abordar partidos de alto riesgo. Existieron pretensiones de afectar el normal funcionamiento del hotel, cosa que no ocurrió. El normal tránsito del bus. Eso se evitó. Hay cosas que no se ven, que son las que se evitan. El plan de intervención de Carabineros, que ha ido desarrollando. No solo ingresó, sino que actuó en coordinación con los equipos privados. El resto del estadio aplaudió a Carabineros”, valoró.

    “Lo que pasó ayer es grave, pero el contexto de la intervención policial, la previa y durante, y el contexto de la disposición de la hinchada cambió. Y eso es clave para poder confinar a estos sujetos y tratarlos como son, que son delincuentes. Muchos de ellos no son hinchas, operan. Hay piños que están asociados a organizaciones criminales, que están siendo objeto de investigación”, insistió.

    “En algún momento tenemos que hacer el quiebre. Que este partido se pudiera terminar era clave. Que la policía pudiera intervenir adecuadamente, cosa que hizo. Que el club cumpliera con las obligaciones que le impuso Carabineros también es importante y, por último, que la ANFP mantenga esa posición inflexible, al igual que los clubes”, postuló.

    Más sobre:Universidad de ChileLa UAudax ItalianoLuis CorderoFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Culturas defiende Pase Cultural y descarta uso irregular “generalizado” tras polémica en redes

    Alcalde Sichel critica desmanes en el Estadio Nacional por barristas de la U y pide “cambiar administración y uso” del recinto

    Reportan al menos 31 muertos tras ataque israelí en Gaza

    Parlamentarios dividen posturas ante anuncio de suspensión del Pase Cultural del futuro ministro Undurraga

    Cruce entre alcaldes por SLEP: Vodanovic y Delfino respaldan a Toledo por crítica a Alessandri

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    Lo más leído

    1.
    Diego Sánchez: “Caputto solo tiene que agregar un poco; si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal”

    Diego Sánchez: “Caputto solo tiene que agregar un poco; si no perdemos desde abril es porque las cosas no están mal”

    2.
    El fichaje de Lucas Cepeda en Elche se proyecta como uno de los más caros en el mercado invernal español

    El fichaje de Lucas Cepeda en Elche se proyecta como uno de los más caros en el mercado invernal español

    3.
    Carlos Alcaraz anticipa la final del Australian Open ante Novak Djokovic: “Es un título que persigo desde hace mucho”

    Carlos Alcaraz anticipa la final del Australian Open ante Novak Djokovic: “Es un título que persigo desde hace mucho”

    4.
    Cristián Zavala se transforma en un lío para Colo Colo: Coquimbo Unido pone condiciones para su retorno

    Cristián Zavala se transforma en un lío para Colo Colo: Coquimbo Unido pone condiciones para su retorno

    5.
    Jean Meneses: “En Vasco da Gama me pidieron dinero y me amenazaron, por eso no jugué tanto”

    Jean Meneses: “En Vasco da Gama me pidieron dinero y me amenazaron, por eso no jugué tanto”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Fin de semana lluvioso: confirman tormentas eléctricas para la Región Metropolitana

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Qué se sabe sobre el mosquito detectado en Santiago que transmite dengue, chikungunya, zika y fiebre amarilla

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    Cómo son las herramientas que utiliza el ICE para rastrear y detener sospechosos en EEUU

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    El ambicioso salto de Google Chrome hacia la navegación con agente de IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    DMC emite aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas para siete regiones de Chile desde este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Liverpool vs. Newcastle United en TV y streaming

    Culturas defiende Pase Cultural y descarta uso irregular “generalizado” tras polémica en redes
    Chile

    Culturas defiende Pase Cultural y descarta uso irregular “generalizado” tras polémica en redes

    Alcalde Sichel critica desmanes en el Estadio Nacional por barristas de la U y pide “cambiar administración y uso” del recinto

    Dónde y a qué hora ver el amistoso femenino de Universidad de Chile contra River Plate

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina
    Negocios

    Parque Arauco anuncia adquisición del próximo mall Parque Chicureo en Colina

    Natura saca cuentas alegres de la expansión de su red de tiendas: “Chile tenía vocación de ser un laboratorio global”

    Raúl Alcaíno declara contra ex gerente de su empresa de factoring: “Traicionó la confianza de los amigos y del directorio”

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas
    Tendencias

    Review del Honor Magic8 Lite, un teléfono para olvidarse del cargador y las fundas

    El extraño caso de la vaca inteligente que aprendió a usar una herramienta

    Cómo aprovechar el Día de los Patrimonios al máximo con Google

    Reparación en marcha: la U publica los arreglos en el Estadio Nacional tras desmanes del debut ante Audax Italiano
    El Deportivo

    Reparación en marcha: la U publica los arreglos en el Estadio Nacional tras desmanes del debut ante Audax Italiano

    La desazón de Maximiliano Romero tras la caída de Colo Colo: “El partido duele muchísimo”

    Un debut de pesadilla: Jean Meneses barre con Colo Colo y Deportes Limache hace tambalear a Fernando Ortiz

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Estas son las terrazas y miradores que se podrán visitar en Santiago en el Día de los Patrimonios en Verano

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes
    Cultura y entretención

    Revisa la exitosa presentación del humorista Claudio Michaux en el Festival de Las Condes

    La fiesta del “Puma” Rodríguez, el triunfo de Claudio Michaux y la euforia por Joe Vasconcellos: la primera noche del Festival de Las Condes

    Sirāt: Todo el Tiempo Vivo en Éxtasis

    Reportan al menos 31 muertos tras ataque israelí en Gaza
    Mundo

    Reportan al menos 31 muertos tras ataque israelí en Gaza

    Estados Unidos y Argentina exploran acuerdo para deportar migrantes de terceros países a Buenos Aires

    Por qué Luigi Mangione, acusado por asesinato de CEO de UnitedHealthCare, no enfrentará la pena de muerte

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos
    Paula

    Niñas y niños que se quedan (y cuidan) solos

    Influencers fit: la irresponsabilidad de vender dietas

    ¿Cómo estamos viviendo las mujeres en Chile?