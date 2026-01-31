Los incidentes que se produjeron este viernes en la barra de Universidad de Chile, en el duelo ante Audax Italiano, que marcó el debut de ambas escuadras en la Liga de Primera, sigue generando repudio.

También acciones concretas. Universidad de Chile anunció que se querellará contra los responsables de los graves desmanes, que incluyeron la destrucción de butacas en el Estadio Nacional e incendios en sectores del recinto. Las autoridades y el propio club anuncian mano dura.

Ministro Cordero ante incidentes protagonizados por la barra de la U: “Hay piños asociados a organizaciones criminales”

Luis Cordero, el ministro de Seguridad, la autoridad directamente competente en el control de la violencia en los estadios, fustigó a los violentistas. "Hay 10 detenidos. Van a pasar a control de detención. El Ministerio de Seguridad informó anoche que se va a querellar en contra de ellos. El club también anunció lo mismo”, enfatizó, inicialmente, en declaraciones a Mega.

“Creo conveniente dar un contexto previo. La barra de Universidad de Chile había sido objeto de sanción, con prohibición de ingreso. Particularmente, una prohibición que está asociada a una parte de la galería norte (sic). A partir de ese momento. En esto hemos sido especialmente insistentes. Yo vuelvo a reiterar: en las barras existen piños que están vinculados a organizaciones criminales, que utilizan el estadio como método de reclutamiento para luego cometer crímenes en otros lugares de la ciudad o del país. Entonces, los sancionados no son simplemente hinchas y son personas que utilizan el fútbol para la comisión de ilícitos”, establece.

El ministro Luis Cordero (Foto: Aton) JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

“Hemos insistido a los clubes como a la ANFP de aplicar las medidas severas y la prohibición de ingreso a los recintos deportivos. La sanción se aplicó. Teníamos antecedentes. Carabineros ha reformulado sus estrategias para abordar partidos de alto riesgo. Existieron pretensiones de afectar el normal funcionamiento del hotel, cosa que no ocurrió. El normal tránsito del bus. Eso se evitó. Hay cosas que no se ven, que son las que se evitan. El plan de intervención de Carabineros, que ha ido desarrollando. No solo ingresó, sino que actuó en coordinación con los equipos privados. El resto del estadio aplaudió a Carabineros”, valoró.

“Lo que pasó ayer es grave, pero el contexto de la intervención policial, la previa y durante, y el contexto de la disposición de la hinchada cambió. Y eso es clave para poder confinar a estos sujetos y tratarlos como son, que son delincuentes. Muchos de ellos no son hinchas, operan. Hay piños que están asociados a organizaciones criminales, que están siendo objeto de investigación”, insistió.

“En algún momento tenemos que hacer el quiebre. Que este partido se pudiera terminar era clave. Que la policía pudiera intervenir adecuadamente, cosa que hizo. Que el club cumpliera con las obligaciones que le impuso Carabineros también es importante y, por último, que la ANFP mantenga esa posición inflexible, al igual que los clubes”, postuló.