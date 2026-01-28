Se alistan para recibir a Barcelona: zoom al juego de Elche, el nuevo equipo de Lucas Cepeda

Lucas Cepeda posa sonriente en casi todas las fotos y videos que le realizó Elche esta semana para oficializarlo como su nuevo refuerzo ante los hinchas. Después de dos años en los que brilló en Colo Colo, está cumpliendo su sueño de jugar en Europa. El lunes, en su primer día en el club, mientras hacía algunos ejercicios, Eder Sarabia, DT de la institución, interrumpió para darle la bienvenida y advertirle de inmediato: “Se viene el Barça, para empezar fuerte ya jajaja”. Este sábado, a las 17.00 horas de Chile, reciben nada menos que al líder de LaLiga, en un encuentro que podría ser el estreno del formado en Wanderers.

El delantero es uno de los grandes proyectos del fútbol chileno en los últimos años y el equipo que es propiedad del agente de futbolistas Christian Bragarnik puso sobre la mesa US$ 3 millones por el 70% del pase. De aquel monto, que equivale al valor de la cláusula de salida del viñamarino, el Cacique recibe US$ 2,6 millones líquidos (2,2 millones de euros).

Foto: Elche en X

Cómo juega Elche

Elche transita en LaLiga por un presente en el que no se puede relajar. Luego de su ascenso la temporada pasada a la máxima categoría del fútbol español, en algún momento de esta campaña se estableció entre los primeros 10 en la tabla de posiciones, pero eso ahora cambió: marcha en la undécima ubicación con 24 puntos (los mismos que Sevilla y Athletic) y está a tres unidades de la zona roja; de momento el último equipo que estaría perdiendo la categoría es Mallorca, que tiene 21 puntos.

El equipo de Eder Sarabia cuenta con 29 goles a favor, 29 en contra y destaca por una propuesta poco común para los elencos en su condición, ya que prioriza tener el balón, salir jugando desde el fondo y presionar apenas pierden la pelota. Es una escuadra que no tiene problemas para anotar goles, pero en la que los fallos, por el riesgo que asume, casi siempre terminan en goles en su arco.

El estratega español, que coincidió con Arturo Vidal mientras era ayudante de Quique Setién en Barcelona, no se encierra en un solo esquema a la hora de enfrentar los partidos y rota entre un 3-5-2 o 5-3-2, este último con laterales-volantes bastante adelantados que atacan permanentemente el área rival.

Sus nombres más destacados esta temporada son Rafa Mir, que es el máximo anotador del equipo con seis tantos y que sufrió una lesión en las últimas semanas; Álvaro Rodríguez, delantero de 21 años que se formó en el Real Madrid y que registra cuatro goles y cuatro asistencias; Germán Valera, volante por la izquierda español de 23 años que también acumula cuatro festejos esta temporada. A ellos se les debe sumar el despliegue que hacen Aleix Febas y Marc Aguado en la mitad de la cancha y el trabajo de David Affengruber y del experimentado Pedro Bigas en la línea de tres defensiva.

Álvaro Rodríguez, formado en Real Madrid, es una de las revelaciones de esta temporada con 21 años. Foto: Elche en X

Dónde entra Lucas Cepeda

En la primera charla que tuvieron, Sarabia de inmediato le intentó dejar algunas cosas en claro a Cepeda sobre lo que espera que haga: “Iremos hablando de cositas del juego, de cómo las veo yo, de lo que necesitamos. Normalmente para los de arriba es relativamente fácil en defensa porque muchas veces es una marca, eso me gusta bastante. Luego en ataque sí que hay que entender cosas. Cuándo fijo, cuándo aparezco, cuándo genero ventajas, cuándo voy al pie, cuándo voy al espacio, cuándo me muevo para un compañero, cómo me relaciono con mis jugadores que tengo cercanos”, decía de pie el estratega, mientras el chileno lo miraba sentado, con atención.

Al usar un esquema que es flexible, no hay punteros bien definidos, a diferencia del caso de Cepeda en Colo Colo. Podría jugar como uno de los futbolistas que recorren toda la banda, como alguna vez lo hizo con Jorge Almirón en el segundo semestre de 2024. Sin embargo, el detalle es que esa posición la ocupa por la izquierda Germán Valera, una de las figuras. En tanto, por la derecha, el panorama parece mejor, ya que en ese puesto han rotado Yago Santiago, José Ferrández (centrocampista que puede jugar por fuera) y Álvaro Núñez (defensor también juega por fuera).

La otra opción es que asuma tareas más ofensivas y que se ubique en la delantera, acompañando al centrodelantero, que puede ser Álvaro Rodríguez o el lesionado Rafa Mir.

Foto: Elche en X

Se viene el líder

Cepeda y Elche se alistan para un duro desafío: recibir este sábado en el estadio Manuel Martínez Valero a Barcelona, actual líder de la competencia con 51 puntos, que está a solo uno de Real Madrid. En la fecha anterior, el equipo de Hansi Flick goleó por 3-0 a Real Oviedo.

En caso de debutar, el ex Colo Colo se tendrá que ver las caras ante laterales de la talla de Jules Koundé o Alejandro Baldé, en un duelo clave para su equipo, que busca alejarse de la zona de descenso.