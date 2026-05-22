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    Hombre queda grave tras ser baleado en ambas piernas en Puente Alto

    El Ministerio Público y el OS-9 de Carabineros trabajan para esclarecer la dinámica del ataque e identificar a los responsables de los disparos.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    ECOH investiga homicidio frustrado en Puente Alto.

    Un hombre de 28 años, de nacionalidad chilena, resultó gravemente herido luego de recibir múltiples disparos en sus piernas durante la mañana de este viernes en la comuna de Puente Alto, en la Región Metropolitana.

    El hecho ocurrió cerca de las 11.30 horas en la intersección de avenida La Serena con calle Canal Jardín Alto, en la población Mahuidanche, donde la víctima fue atacada por desconocidos mientras transitaba por la vía pública.

    En primera instancia, el sujeto fue trasladado hasta un recinto asistencial cercano. Sin embargo, posteriormente fue llevado por terceros hasta el Hospital Sótero del Río, donde ingresó con heridas de gravedad y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

    Hasta el lugar concurrió personal de la Fiscalía ECOH y del OS-9 de Carabineros para desarrollar las diligencias investigativas en torno a este homicidio frustrado.

    El fiscal Jorge Cáceres señaló que “la víctima resultó con herida de bala en ambas piernas y está actualmente en cuidados intensivos en el hospital”.

    Asimismo, detalló que “pudimos conversar con el médico que atendió a este paciente, que refiere que aún está en un estado de gravedad, que estas horas son muy importantes para ver la evolución, pero también nosotros tenemos la esperanza de que ojalá este homicidio se mantenga en la calidad de frustrado y no de consumado”.

    De acuerdo con información del Ministerio Público, la víctima mantiene antecedentes penales correspondientes a su adolescencia, aunque actualmente no registra órdenes de detención vigentes.

    En cuanto a la dinámica del ataque, el persecutor explicó que aún se trabaja para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la participación de terceros.

    “Parte de la diligencia que tiene que hacer el OS-9, a cargo de esta investigación, es verificar precisamente la utilización de algún vehículo en estos hechos y si eventualmente los sujetos se movilizaran en él y arrancaron también del lugar en este vehículo”, indicó.

    Además, Cáceres confirmó que existen versiones de testigos que apuntan a que los disparos habrían sido efectuados desde un automóvil, aunque precisó que “sin embargo, aquello todavía no está aclarado fehacientemente”.

    Con todo, las diligencias investigativas se concentran en el levantamiento de cámaras de seguridad del sector, con el objetivo de establecer la dinámica del ataque e identificar a los responsables.

    Más sobre:PolicialPuente AltoECOHFiscalíaCarabinerosSeguridad

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