    El Deportivo

    El fichaje de Lucas Cepeda en Elche se proyecta como uno de los más caros en el mercado invernal español

    El cuadro ilicitano pagó 3 millones de dólares por el 70% del pase del jugador chileno a Colo Colo, uno de los fichajes top en la ventana de enero de LaLiga.

    Rodrigo Fuentealba 
    Rodrigo Fuentealba
    Lucas Cepeda es uno de los refuerzos más caros de LaLiga, al menos en este mercado. FOTO: Elche en X.

    El desembarco de Lucas Cepeda en Elche ha provocado un efecto inmediato. El cuadro alicantino está en la medianía de la tabla de posiciones y pretende dar el salto a copas europeas con la presencia del expuntero de Colo Colo.

    Pero el viñamarino no ha pasado inadvertido en sus primeros entrenamientos con el cuadro ilicitano. Es más, las redes sociales oficiales del equipo hispano se han encargado de resaltar la presencia del refuerzo estelar, al menos en esta ventana de fichajes, la que termina el lunes 2 de febrero.

    “Esa zurda”, expuso el CM del equipo ibérico, mientras narraba en imágenes la práctica del martes. Más tarde, la institución subió otra historia en la que mostró un gol de media distancia en el entrenamiento.

    “No voy a decir a quién me recuerda”, fue el comentario en el posteo, acompañado de un emoji de una cabra, signo que se asocia al GOAT (greatest of all time), que significa al “mejor de todos los tiempos”.

    Y es que el futbolista formado en Santiago Wanderers se ha robado el foco en sus primeros días como refuerzo de Elche. Expectación que los medios oficiales de la institución aprovecharon para destacar aún más la imagen del chileno.

    En ese escenario, el sitio web compartió una nota titulada “10 cosas que debes saber sobre Lucas Cepeda”, en la que enumeraron una serie de aspectos de la vida del exjugador de los albos.

    “El Elche CF suma a su proyecto a uno de los futbolistas chilenos con mayor proyección del momento. Extremo eléctrico, vertical y desequilibrante, Cepeda llega a Elche tras una rápida evolución en el fútbol sudamericano y con experiencia internacional pese a su juventud”, explicaron.

    Dedicación que el propio protagonista devolvió en su presentación: “al llegar me han tratado muy bien. El club es muy serio y es algo que te deja tranquilo para poder desarrollarte de la mejor manera y mostrar todo tu potencial”.

    Traspaso millonario

    El club hispano hizo un esfuerzo importante para quedarse con el talentoso futbolista de 23 años. En una rápida operación, los ilicitanos se comprometieron a pagar 3 millones de dólares por el 70% del pase.

    Valor que, al menos en términos formales, equivale a la cláusula de salida del viñamarino. De esa cifra, el Cacique recibe US$ 2,6 millones líquidos. En ese escenario, el equipo chileno conservará el 30% del pase. Una parte importante de los derechos económicos, siempre con el objetivo de obtener nuevos réditos por una futura venta, condición clave para la decisión que tomó el directorio de Blanco y Negro.

    Cifras que ponen al chileno como el tercer fichaje más alto de LaLiga en este mercado. El primer puesto se lo lleva el traspaso del extremo catalán Raúl Moro, quien pasó del Ajax de Ámsterdam a Osasuna, previa cancelación de 6 millones de dólares por el 50% de los derechos económicos.

    La segunda transferencia más onerosa es la del delantero nigeriano Umar Sadiq, cuyo pase fue adquirido por el Valencia a la Real Sociedad. Operación en la que el club ché pagará 4,8 millones de la divisa norteamericana a los vascos, con opción de llegar a seis por objetivos cumplidos.

