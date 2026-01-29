Locura en Elche: los múltiples elogios que se ha ganado Lucas Cepeda en sus primeros días en España

La llegada de Lucas Cepeda revoluciona Elche. Por lo menos a nivel mediático. El delantero formado en Santiago Wanderers ha sido el protagonista de las redes del cuadro ibérico durante los últimos días. Desde su primer diálogo con el entrenador Eder Sarabia hasta las demostraciones de habilidad en las prácticas. Todo ha sido registrado y compartido.

“Esa zurda”, escribieron en un breve metraje expuesto. Luego, subieron otro mostrando un gol de media distancia en un entrenamiento. “No voy a decir a quién me recuerda”, propusieron ese posteo, acompañado de un emoji de una cabra, signo que suele asociarse al “GOAT” (greatest of all time, o “el mejor de todos los tiempos”). También hubo otros posteos más subidos de tono: “𝑆𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑎 in the rain”.

𝑆𝑒𝑥𝑝𝑒𝑑𝑎 in the rain 🐧🌧️ pic.twitter.com/DeOHhvZhVS — Elche Club de Fútbol (@elchecf) January 28, 2026

No voy a decir a quién me recuerda 🐐 pic.twitter.com/FIC85bvimm — Elche Club de Fútbol (@elchecf) January 28, 2026

Otro ejemplo es que en el sitio web oficial del Elche compartieron una nota titulada “10 cosas que debes saber sobre Lucas Cepeda“. Ahi enumeraron una serie de aspectos de la vida del atacante. ”El Elche CF suma a su proyecto a uno de los futbolistas chilenos con mayor proyección del momento. Extremo eléctrico, vertical y desequilibrante, Cepeda llega a Elche tras una rápida evolución en el fútbol sudamericano y con experiencia internacional pese a su juventud", señalaron a modo introductorio.

En esa línea, este miércoles el ex Colo Colo tuvo su presentación oficial ante los medios españoles. “Al llegar me han tratado muy bien. El club es muy serio y es algo que te deja tranquilo para poder desarrollarte de la mejor manera y mostrar todo tu potencial para ayudar al equipo a lograr los objetivos”, dio a conocer el delantero.

“Quería darle las gracias a Wanderers y a Colo Colo que son equipos de Chile que fueron los creadores prácticamente de mí. Me dieron todas las herramientas y no quería dejar pasar eso, y a toda su gente también”, agregó.

“Elegí Elche porque desde el primer momento sentí interés de parte del club. Se contactaron conmigo, con mi representante, nos molestaban todos los días para que viniera aquí. Eso me llenó de ilusión y alegría, saber que un club tan grande como Elche tenga la intención de traerme”, afirmó.

También se refirió al rol de Arturo Vidal en su paso a Europa. “Eder Sarabia (técnico del Elche) estuvo con Vidal en Barcelona. Él me explicó su forma de juego, él le escribió a Arturo también para preguntarle por mí y eso también te genera confianza, de que el técnico quiere tenerte en el equipo”, contó.

Cepeda no descartó que su debut sea este fin de semana ante Barcelona. “Me he sentido muy bien, la gente del club y mis compañeros me han tratado de maravilla. Ojalá pueda hacerlo bien estos días para hacerle saber al profe que puedo estar y que vengo con ritmo de entrenamiento”, sentenció.