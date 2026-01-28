SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La drástica decisión de Colo Colo sobre la situación de Cristián Zavala

    El puntero sufrió una fractura en la rótula derecha que lo tendrá más de dos meses sin jugar.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Cristián Zavala está fuera de Colo Colo por lesión. JAVIER SALVO/PHOTOSPORT

    Han sido días complicados para Cristián Zavala. Su regreso a Colo Colo, después de estar cedido al campeón Coquimbo Unido, ha estado rodeado de polémicas e incertidumbre. En ese aspecto, el club de Macul tomó una drástica decisión sobre el futuro del atacante.

    Un retorno que no ha sido halagüeño para el futbolista, quien ingresó en los minutos finales del amistoso ante Peñarol, en el Centenario de Montevideo. Partido que terminó 1-1 para dar paso a una insólita y vergonzosa definición por penales, en la que Zavala de ninguna manera pasó inadvertido.

    El exjugador de Melipilla ejecutó un insólito lanzamiento al estilo Panenka, el cual fue contenido sin problemas por el portero manya Washington Aguerre y fue visto en todo el planeta por su extremo resultado.

    Para colmo, el atacante albo se lesionó posterior al cobro. El penal del extremo de 26 años dio la vuelta al mundo por su bochornoso penal. Incluso, el diario español Marca, por ejemplo, fue tajante en sus comentarios, con un vergonzoso título: “Lanza el peor penalti a lo Panenka de la historia y finge estar lesionado”.

    Días más tarde, después de realizarse los exámenes médicos pertinentes, el club albo confirmó el grave contratiempo del futbolista, quien sufrió una fractura en la rótula derecha.

    Oscuro panorama

    La baja del delantero redunda en un nuevo problema para el cuadro de Macul, el que veía en el extremo el reemplazante natural de Marcos Bolados, quien sufrió una rotura de ligamentos a inicios de la pretemporada del club realizada en Pirque.

    Zavala estará al menos dos meses sin jugar profesionalmente. Nuevo dolor de cabeza para el técnico Fernando Ortiz, quien sigue a la espera de refuerzos para un plantel que ha perdido a muchas de sus piezas importantes como Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, transferidos a Rosario Central de Argentina y Elche de España, respectivamente.

    En lo inmediato, el delantero no pasará por el quirófano, al menos por ahora. Por de pronto, es sometido a un tratamiento con plaquetas para recuperarlo lo antes posible, en un calendario que de por sí tendrá más partidos, pese a que los de Pedrero no disputan copas internacionales.

    Situación que también choca con los deseos del propio futbolista, quien termina su contrato en diciembre con el Cacique, después de que extendiera el compromiso por otra temporada, todo para conseguir su cesión a Coquimbo Unido, el segundo semestre del año pasado.

    Precisamente, Zavala no perdía la esperanza de regresar a Coquimbo Unido antes de la cuarta fecha, el límite para inscribir futbolistas en la Liga de Primera. Incluso, ya había iniciado negociaciones para conseguir un nuevo préstamo en el puerto pirata.

    “Llegamos a Coquimbo siendo tres, y nos vamos del puerto con un cuarto pequeño pirata. Agradezco a la hinchada, compañeros, staff y cuerpo técnico por la confianza que me entregaron cuando estaba en un momento complicado. Ustedes lograron que me volviera a enamorar del fútbol. Disfrute los 13 partidos que estuve con ustedes y día a día pedía que no terminara esta locura”, escribió el jugador en sus redes sociales en la despedida.

    Escenario en el que el directorio tomó la drástica medida e impidió expresamente una nueva salida del futbolista, quien deberá cumplir su compromiso, pese a que después del 30 de junio podrá negociar como agente libre.

    Más sobre:FútbolColo ColoCristián ZavalaCoquimbo UnidoLiga de Primera

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    Balacera en Santiago deja un fallecido y tres lesionados

    “El cerebro de nuestros niños no están a la venta”: Francia se suma a la prohibición de redes sociales para menores

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Anuncian el retorno de la lluvia a Santiago: cuándo vuelven las precipitaciones a la RM

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    Lo más leído

    1.
    Se acabó la paciencia: Unión Española se aburre y despide a Emiliano Vecchio por “grave incumplimiento de contrato”

    Se acabó la paciencia: Unión Española se aburre y despide a Emiliano Vecchio por “grave incumplimiento de contrato”

    2.
    Más balones, nueve suplentes y un claro guiño a la U: las novedades que traen las bases de la Liga de Primera 2026

    Más balones, nueve suplentes y un claro guiño a la U: las novedades que traen las bases de la Liga de Primera 2026

    3.
    “Ya no se encuentra postrado”: revelan el estado de salud de Michael Schumacher, heptacampeón de la Fórmula 1

    “Ya no se encuentra postrado”: revelan el estado de salud de Michael Schumacher, heptacampeón de la Fórmula 1

    4.
    “Nunca jugó de primera”: la ácida crítica de los medios argentinos al debut de Vicente Pizarro en Rosario Central

    “Nunca jugó de primera”: la ácida crítica de los medios argentinos al debut de Vicente Pizarro en Rosario Central

    5.
    Jaime Fillol lanza dura advertencia para la Copa Davis: “Los serbios son guerreros; ser local no garantiza ninguna cosa”

    Jaime Fillol lanza dura advertencia para la Copa Davis: “Los serbios son guerreros; ser local no garantiza ninguna cosa”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Qué es la tirzepatida, el nuevo fármaco para tratar la diabetes tipo 2 y la obesidad aprobado por el ISP en Chile

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Estas son las 10 inmobiliarias mejor evaluadas por sus compradores en Latinoamérica: 5 son de Chile, según un ranking

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Qué es el virus Nipah: cuáles son los síntomas y cómo se contagia esta enfermedad que puede ser mortal

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Camino al Oscar 2026: guía para ver las 10 cintas nominadas a Mejor Película

    Servicios

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Declaran alerta preventiva en la Región Metropolitana por riesgo de incendios forestales

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Metro y Tren Nos anuncian pago con tarjeta bancaria: ¿Cuándo comienza y cómo funciona?

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Cuál es el monto del Bono Mujer Trabajadora 2026: esta semana comienzan los pagos

    Balacera en Santiago deja un fallecido y tres lesionados
    Chile

    Balacera en Santiago deja un fallecido y tres lesionados

    Ataque armado con 17 disparos deja tres heridos en pasarela que cruza de Puente Alto a La Pintana

    Hallan a tercer desaparecido tras hundimiento de embarcación salmonera en Estuario de Reloncaví

    Las operaciones bursátiles de Cristián Araya que llevaron a la CMF a prohibir ese tipo de “transacciones ficticias”
    Negocios

    Las operaciones bursátiles de Cristián Araya que llevaron a la CMF a prohibir ese tipo de “transacciones ficticias”

    Banco Central mantiene la tasa de interés en 4,5% y anticipa menos inflación en el corto plazo

    Mercado da visto bueno a reestructuración anunciada por BCI

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur
    Tendencias

    Por qué condenaron a prisión a Kim Keon Hee, ex primera dama de Corea del Sur

    “El cerebro de nuestros niños no están a la venta”: Francia se suma a la prohibición de redes sociales para menores

    ¿Cuánto daño provoca fumar un cigarrillo ocasional?

    Con capacidad para 101 mil personas: River Plate anuncia una nueva ampliación del Monumental
    El Deportivo

    Con capacidad para 101 mil personas: River Plate anuncia una nueva ampliación del Monumental

    La drástica decisión de Colo Colo sobre la situación de Cristián Zavala

    Se alistan para recibir a Barcelona: zoom al juego de Elche, el nuevo equipo de Lucas Cepeda

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero
    Finde

    Desde Tool hasta Depeche Mode y John Coltrane en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para febrero

    Así es “El Milagro”, el nuevo oasis natural en Parque Tricao que se suma a sus atracciones

    Late Ñuñoa 2026: revisa la amplia programación cultural y las actividades del festival gratuito

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock
    Cultura y entretención

    Piscinas, incendios y hormigas: historias salvajes en las giras de leyendas del rock

    Desde Macha y El Bloque Depresivo hasta Katteyes: el evento solidario que busca levantar el Biobío

    A las puertas de la edición 2026 de Ch.ACO: inauguran nuevo ciclo con OnlyJoke

    “Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas
    Mundo

    “Conoce muy bien el destino de Maduro”: EE.UU. amenaza con “usar la fuerza” si Delcy Rodríguez no cumple con sus demandas

    Efecto Groenlandia: Cómo se prepara la OTAN para una eventual guerra por el Ártico

    “La madre de todos los acuerdos comerciales”: La UE e India cierran histórico pacto para hacerles frente a EE.UU. y China

    Cuando los hombres cuidan
    Paula

    Cuando los hombres cuidan

    Hablemos de amor: el amor que me salvó

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura