La drástica decisión de Colo Colo sobre la situación de Cristián Zavala

Han sido días complicados para Cristián Zavala. Su regreso a Colo Colo, después de estar cedido al campeón Coquimbo Unido, ha estado rodeado de polémicas e incertidumbre. En ese aspecto, el club de Macul tomó una drástica decisión sobre el futuro del atacante.

Un retorno que no ha sido halagüeño para el futbolista, quien ingresó en los minutos finales del amistoso ante Peñarol, en el Centenario de Montevideo. Partido que terminó 1-1 para dar paso a una insólita y vergonzosa definición por penales, en la que Zavala de ninguna manera pasó inadvertido.

El exjugador de Melipilla ejecutó un insólito lanzamiento al estilo Panenka, el cual fue contenido sin problemas por el portero manya Washington Aguerre y fue visto en todo el planeta por su extremo resultado.

Para colmo, el atacante albo se lesionó posterior al cobro. El penal del extremo de 26 años dio la vuelta al mundo por su bochornoso penal. Incluso, el diario español Marca, por ejemplo, fue tajante en sus comentarios, con un vergonzoso título: “Lanza el peor penalti a lo Panenka de la historia y finge estar lesionado”.

Días más tarde, después de realizarse los exámenes médicos pertinentes, el club albo confirmó el grave contratiempo del futbolista, quien sufrió una fractura en la rótula derecha.

Oscuro panorama

La baja del delantero redunda en un nuevo problema para el cuadro de Macul, el que veía en el extremo el reemplazante natural de Marcos Bolados, quien sufrió una rotura de ligamentos a inicios de la pretemporada del club realizada en Pirque.

Zavala estará al menos dos meses sin jugar profesionalmente. Nuevo dolor de cabeza para el técnico Fernando Ortiz, quien sigue a la espera de refuerzos para un plantel que ha perdido a muchas de sus piezas importantes como Vicente Pizarro y Lucas Cepeda, transferidos a Rosario Central de Argentina y Elche de España, respectivamente.

En lo inmediato, el delantero no pasará por el quirófano, al menos por ahora. Por de pronto, es sometido a un tratamiento con plaquetas para recuperarlo lo antes posible, en un calendario que de por sí tendrá más partidos, pese a que los de Pedrero no disputan copas internacionales.

Situación que también choca con los deseos del propio futbolista, quien termina su contrato en diciembre con el Cacique, después de que extendiera el compromiso por otra temporada, todo para conseguir su cesión a Coquimbo Unido, el segundo semestre del año pasado.

Precisamente, Zavala no perdía la esperanza de regresar a Coquimbo Unido antes de la cuarta fecha, el límite para inscribir futbolistas en la Liga de Primera. Incluso, ya había iniciado negociaciones para conseguir un nuevo préstamo en el puerto pirata.

“Llegamos a Coquimbo siendo tres, y nos vamos del puerto con un cuarto pequeño pirata. Agradezco a la hinchada, compañeros, staff y cuerpo técnico por la confianza que me entregaron cuando estaba en un momento complicado. Ustedes lograron que me volviera a enamorar del fútbol. Disfrute los 13 partidos que estuve con ustedes y día a día pedía que no terminara esta locura”, escribió el jugador en sus redes sociales en la despedida.

Escenario en el que el directorio tomó la drástica medida e impidió expresamente una nueva salida del futbolista, quien deberá cumplir su compromiso, pese a que después del 30 de junio podrá negociar como agente libre.