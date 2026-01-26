SUSCRÍBETE POR $1100
    Cristián Zavala sufre una fractura de la rótula que lo aleja del debut con Colo Colo en la Liga de Primera

    El volante ofensivo del Cacique estará cerca de dos meses de baja tras sufrir la dolencia en el duelo contra Peñarol.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Cristián Zavala dio la vuelta al mundo por vergonzoso penal ante Peñarol.

    Este lunes Colo Colo conoció la gravedad de la lesión que Cristián Zavala acusó tras lanzar un lanzamiento penal en el duelo amistoso contra Peñarol en el marco de la Serie río de La Plata que se disputó en Uruguay.

    Según ha dado a conocer radio ADN, los exámenes médicos arrojaron que el jugador albo presentó una fractura en la rótula de la rodilla derecha, razón por la cual estará fuera de la actividad competitiva por al menos dos meses.

    De esta manera, el jugador queda de inmediato fuera de los planes de Fernando Ortiz para el debut en la Liga de Primera de este fin de semana en el que se medirán contra Deportes Limache en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

    Esta es una nueva baja que sufre el Cacique, considerando que Marcos Bolados sufrió la rotura de ligamentos cruzados mientras realizaba la pretemporada en Pirque y se perderá al menos el primer semestre del torneo.

    “Es algo de muy mala suerte lo que le ocurrió a Marcos, es un hecho lamentable. Será una lesión larga y muy complicada. Nosotros estábamos conversando con él para buscar una salida, porque el jugador también tenía ganas de partir. Teníamos un acuerdo con otro club para poder traspasarlo este año. Lamentablemente le ocurrió esta lesión”, advirtió hace algunos días Aníbal Mosa.

    En dicha instancia, también apuntó que el reemplazo para esa posición quedaría en manos de Cristián Zavala. Sin embargo, con la reciente lesión del ex Coquimbo Unido el panorama vuelve a complicarse.

    Bajas obligadas

    De esta manera, Zavala se transforma en la cuarta baja obligada para Fernando Ortiz pensando en el debut del campeonato nacional 2026. A Bolados y Zavala se suman Javier Méndez y Javier Correa por suspensión.

    En el caso del defensor uruguayo, este debe cumplir en Colo Colo un castigo de dos fechas que arrastra desde la liga charrúa. Correa, en tanto, debe cumplir una sanción por acumulación de tarjetas amarillas del torneo pasado.

    El partido entre Deportes Limache y Colo Colo está programado para este sábado 31 de enero a partir de las 12.00 horas en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso.

    Más sobre:FútbolColo ColoCristián Zavala

