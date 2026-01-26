“¿Dónde están los que se quejaban?”: Brayan Cortés brilla con gran tapada en su debut liguero en Argentinos Juniors

La semana pasa comenzó la acción de la liga argentina. Varios chilenos estarán presentes en la competencia, que se ha transformado en el lugar favorito para los jugadores nacionales que emigran. Ese es caso de Brayan Cortés, quien fue titular en la victoria de Argentinos Juniors sobre Sarmiento de Junín.

El partido fue cerrado y con escasos llegadas. Recién en el minuto 90′+7 llegó el desahogo para el local, cuando Tomás Molina convirtió el único gol del encuentro con un cabezazo. Sin embargo, aún quedaba una acción, que transformaría a Cortés en una figura clave para mantener la victoria..

Dos minutos después del tanto, Sarmiento estuvo a punto de igualar con un potente zurdazo de Villalba que se colaba en el ángulo. Fue entonces cuando el arquero nacional reaccionó con reflejos notables, volando hacia su derecha. para meter un manotazo salvador y mantener su arco en cero. Se ganó la ovación de los hinchas.

FUE UN FINAL DE LOCOS: a los 54' del ST, Cortés se lució con un atajadón para evitar el empate de Sarmiento a Argentinos.



Aplausos

La actuación del iquiqueño no pasó desapercibida. En redes sociales, los hinchas de Argentinos Juniors la ocuparon para criticar a los escépticos “¿Dónde están los que se quejaban?”, “muy buen partido del chileno Cortés” y “una salvada de primera”, fueron algunas de las reacciones.

El buen debut cobra mayor relevancia considerando el contexto del club. Argentinos venía de una sorpresiva eliminación en la Copa Argentina ante Midland, en definición por penales, lo que había sembrado dudas sobre el funcionamiento del equipo. En ese escenario, la seguridad transmitida por Cortés fue clave para comenzar el torneo con el pie derecho.

Brayan Cortés llegó a los Bichos Colorados a préstamo, tras un breve paso por Peñarol, y de inmediato se ganó la titularidad bajo la conducción de Nicolás Diez, un técnico con pasado en el fútbol chileno. La confianza fue retribuida con una actuación sólida y una tapada que lo posiciona como una de las figuras del arranque del campeonato transandino.