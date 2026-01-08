Aníbal Mosa revela quién será el reemplazante del lesionado Marcos Bolados

La reunión de directorio de Blanco y Negro despejó mucho de los temas que estaban en pauta para Colo Colo. Principalmente, en el tema de los refuerzos, después de aprobar algunas ventas y tratar el tema de reemplazos y contrataciones.

En ese escenario, el club de Macul debía ratificar los ofrecimientos por dos de sus principales figuras, situación que fue aprobada por las autoridades del club, según confirmó el presidente Aníbal Mosa.

“Aprobamos las ventas de Vicente Pizarro a Rosario Central por un porcentaje de su pase. Además, se recibió una propuesta por Alan Saldivia desde Vasco da Gama, la cual fue aprobada por el directorio”, explicó el mandamás.

Respecto de las partidas, el empresario agregó que “como ustedes saben, también se aprobó la salida de Salomón Rodríguez a Montevideo City Torque, así también la de Brayan Cortés, quien partió al fútbol de Argentina”.

Otro de los asuntos en los que trabaja la dirección deportiva del club de Macul es en la contratación de un atacante. Entre los nombres que se barajan está el de Damián Pizarro, cuyo pase pertenece a Udinese de Italia y hoy está cedido en Le Havre de Francia.

“Nosotros estamos viendo opciones para suplir la baja que dejó Salomón Rodríguez, teníamos que concretar su salida para buscar un reemplazante. Trabajamos en varios nombres con el cuerpo técnico y el directorio. El de Pizarro es un nombre que se está analizando, pero tampoco es el único”, explicó Mosa.

Asimismo, el timonel agregó que “el jugador tiene ganas de volver, la intención de su representante también es que retorne al club para retomar rodaje. Es uno de varios nombres que revisamos, pero es para ser el segundo ‘9’, ya que el titular es Javier Correa; alguien que pueda jugar junto a él o alternar”.

La lesión de Bolados

Uno de los grandes golpes que ha recibido el equipo en la pretemporada es la baja de Marcos Bolados. El delantero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará al menos seis meses sin jugar.

“Es algo de muy mala suerte lo que le ocurrió a Marcos, es un hecho lamentable. Será una lesión larga y muy complicada. Nosotros estábamos conversando con él para buscar una salida, porque el jugador también tenía ganas de partir. Teníamos un acuerdo con otro club para poder traspasarlo este año. Lamentablemente le ocurrió esta lesión”, advirtió el presidente de Colo.

En la misma conversación con los medios, el empresario confirmó quién será el reemplazante del lesionado atacante: “tenemos claro que ese lugar lo va a tomar Cristián Zavala”.

Siempre en el plano de las contrataciones, el presidente del equipo de Pedrero aseguró que “hemos visto varios nombres para el delantero y el zaguero central. Lo más seguro es que hagamos un directorio el lunes para ver si podemos definir esos refuerzos”.