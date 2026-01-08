SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Aníbal Mosa revela quién será el reemplazante del lesionado Marcos Bolados

    El presidente de Blanco y Negro confirmó, además, las ventas de Vicente Pizarro a Rosario Central y la de Alan Saldivia a Vasco da Gama.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Aníbal Mosa habló claro sobre el tema de salidas y llegadas de Colo Colo. FOTO: Photosport. SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

    La reunión de directorio de Blanco y Negro despejó mucho de los temas que estaban en pauta para Colo Colo. Principalmente, en el tema de los refuerzos, después de aprobar algunas ventas y tratar el tema de reemplazos y contrataciones.

    En ese escenario, el club de Macul debía ratificar los ofrecimientos por dos de sus principales figuras, situación que fue aprobada por las autoridades del club, según confirmó el presidente Aníbal Mosa.

    “Aprobamos las ventas de Vicente Pizarro a Rosario Central por un porcentaje de su pase. Además, se recibió una propuesta por Alan Saldivia desde Vasco da Gama, la cual fue aprobada por el directorio”, explicó el mandamás.

    Respecto de las partidas, el empresario agregó que “como ustedes saben, también se aprobó la salida de Salomón Rodríguez a Montevideo City Torque, así también la de Brayan Cortés, quien partió al fútbol de Argentina”.

    Otro de los asuntos en los que trabaja la dirección deportiva del club de Macul es en la contratación de un atacante. Entre los nombres que se barajan está el de Damián Pizarro, cuyo pase pertenece a Udinese de Italia y hoy está cedido en Le Havre de Francia.

    “Nosotros estamos viendo opciones para suplir la baja que dejó Salomón Rodríguez, teníamos que concretar su salida para buscar un reemplazante. Trabajamos en varios nombres con el cuerpo técnico y el directorio. El de Pizarro es un nombre que se está analizando, pero tampoco es el único”, explicó Mosa.

    Asimismo, el timonel agregó que “el jugador tiene ganas de volver, la intención de su representante también es que retorne al club para retomar rodaje. Es uno de varios nombres que revisamos, pero es para ser el segundo ‘9’, ya que el titular es Javier Correa; alguien que pueda jugar junto a él o alternar”.

    La lesión de Bolados

    Uno de los grandes golpes que ha recibido el equipo en la pretemporada es la baja de Marcos Bolados. El delantero sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y estará al menos seis meses sin jugar.

    “Es algo de muy mala suerte lo que le ocurrió a Marcos, es un hecho lamentable. Será una lesión larga y muy complicada. Nosotros estábamos conversando con él para buscar una salida, porque el jugador también tenía ganas de partir. Teníamos un acuerdo con otro club para poder traspasarlo este año. Lamentablemente le ocurrió esta lesión”, advirtió el presidente de Colo.

    En la misma conversación con los medios, el empresario confirmó quién será el reemplazante del lesionado atacante: “tenemos claro que ese lugar lo va a tomar Cristián Zavala”.

    Siempre en el plano de las contrataciones, el presidente del equipo de Pedrero aseguró que “hemos visto varios nombres para el delantero y el zaguero central. Lo más seguro es que hagamos un directorio el lunes para ver si podemos definir esos refuerzos”.

    Más sobre:FútbolColo ColoAníbal MosaMarcos BoladosCristián ZavalaDamián Pizarro

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Trump y Petro mantienen distendida conversación telefónica tras fuertes amenazas y respuestas

    Activan alerta temprana preventiva ante pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

    Un smartphone plegable con tres pantallas: así es el nuevo Galaxy Z TriFold de Samsung

    Encuentran a conductor de camión que fue víctima de robo con intimidación y retención en Pudahuel

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Trump retira a EE.UU. de más de 60 organizaciones internacionales

    Lo más leído

    1.
    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    En España apuntan a Alexis Sánchez por ceder el penal en la caída del Sevilla: “La culpa es del veterano”

    2.
    La profunda confesión de Martín Vidaurre: “Yo no lo paso bien andando en bicicleta; hace rato que no”

    La profunda confesión de Martín Vidaurre: “Yo no lo paso bien andando en bicicleta; hace rato que no”

    3.
    Con varias figuras del fútbol chileno, incluyendo seleccionados: la Roja de Arturo Vidal que brilla en la Kings League

    Con varias figuras del fútbol chileno, incluyendo seleccionados: la Roja de Arturo Vidal que brilla en la Kings League

    4.
    Histórico cuadro brasileño avanza en las negociaciones para sumar a Alexis Sánchez a sus filas

    Histórico cuadro brasileño avanza en las negociaciones para sumar a Alexis Sánchez a sus filas

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Temporada de araña de rincón: cómo reconocerla, síntomas y cómo actuar ante una mordedura

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Tormentas eléctricas, viento y lluvia: el regreso del “frío” en la Región Metropolitana y la zona central

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Doble pantalla, ultralivianos y alianza con GoPro: 3 nuevos notebooks de Asus en la CES 2026

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Cómo la IA está mejorando Chile: los 4 ganadores del Premio Nacional de Inteligencia Artificial

    Servicios

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 7 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Athletic por la Supercopa de España

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Devolución masiva de excedentes: revisa la fecha de pago para cada Isapre

    Activan alerta temprana preventiva ante pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana
    Chile

    Activan alerta temprana preventiva ante pronóstico de fuertes lluvias y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana

    Encuentran a conductor de camión que fue víctima de robo con intimidación y retención en Pudahuel

    Demre culpa a la indefinición en el Congreso por erróneo mensaje de incumplimiento de requisito para postular a pedagogías

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento
    Negocios

    Reajuste: Comisión de Hacienda aprueba en general el proyecto sin los votos de la oposición y crecen dudas por financiamiento

    Ofertas de empleo completan tres meses de caídas consecutivas y cierran 2025 como su peor año desde al menos 2017

    Cartera de proyectos energéticos que entraron en operación en 2025 superó los US$4.000 millones de inversión

    Un smartphone plegable con tres pantallas: así es el nuevo Galaxy Z TriFold de Samsung
    Tendencias

    Un smartphone plegable con tres pantallas: así es el nuevo Galaxy Z TriFold de Samsung

    Cómo es el televisor Micro RGB de 130 pulgadas de Samsung y por qué promete ser el aliado ideal para ver el Mundial

    4 formas sencillas para incorporar más fibra en tu dieta

    “No obedece a presiones externas”: Iquique explica por qué no irá a la justicia en su disputa con la ANFP por el descenso
    El Deportivo

    “No obedece a presiones externas”: Iquique explica por qué no irá a la justicia en su disputa con la ANFP por el descenso

    Aníbal Mosa revela quién será el reemplazante del lesionado Marcos Bolados

    Manchester City mastica un doloroso empate ante Brighton y cede terreno ante el líder Arsenal

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto
    Finde

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil
    Cultura y entretención

    Reinterpretando clásicos: 10 obras imperdibles del Festival Teatro a Mil

    Masquemúsica lanza nuevo single y anuncia gira de verano por Chile

    “Fue extremadamente difícil”: la historia de cómo se reagendaron los shows de Bad Bunny en Chile por el Super Bowl

    Trump retira a EE.UU. de más de 60 organizaciones internacionales
    Mundo

    Trump retira a EE.UU. de más de 60 organizaciones internacionales

    Cómo la intervención de Trump en Venezuela complica los intereses de China

    Trump afirma que Venezuela solo comprará productos estadounidenses con los ingresos del petróleo

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena
    Paula

    Datos Paula: cuatro obras imperdibles de Teatro a Mil que ponen a las mujeres en escena

    Hablemos de amor: la herida del ninguneo

    Vision boards: más allá del collage, pensar los propósitos juntas