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    Trump se plantea la retirada de tropas estadounidenses de Italia y España: “¿Por qué no debería hacerlo?”

    El presidente de Estados Unidos aseguró que estos países no han ayudado en nada a Washington y que "cuando los necesitábamos, no estaban", en relación a su falta de apoyo en la ofensiva contra Irán.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, consideró este jueves una posible retirada de las tropas estadounidenses destinadas en Italia y España debido a su negativa a ayudar a la Casa Blanca en el marco de la ofensiva contra Irán, lanzada por sorpresa junto a Israel el 28 de febrero.

    “Sí, probablemente. ¿Por qué no debería hacerlo? Italia no nos ha ayudado en nada y España ha sido horrible, absolutamente horrible (...) Cuando los necesitábamos, no estaban. Tenemos que recordar eso”, expresó el mandatario en declaraciones a la prensa.

    Trump además aprovechó el momento para atacar nuevamente a los países europeos, recordando que Washington les ayudó con la invasión rusa sobre Ucrania.

    “Ucrania no tiene nada que ver con nosotros; estamos al otro lado del océano”, dijo, agregando que Alemania está “haciendo un trabajo terrible”, porque, entre otras cuestiones, “tiene problemas de inmigración” y de “energía”.

    Las declaraciones del jefe de Estado norteamericano se producen después de que sugiriera la posibilidad de disminuir el número de tropas destinadas en Alemania, en represalia por los comentarios realizados por el canciller alemán, Friedrich Merz, sobre la falta de estrategia por parte de EE.UU. en el marco de la guerra contra Irán.

    Trump, que acusó este jueves a Merz de ser “totalmente inútil” en lo referente a los intentos por poner fin a la invasión rusa, ya había amenazó con reducir el número de soldados estadounidenses en suelo germano durante su primer mandato, entre 2017 y 2021.

    Más sobre:Donald TrumpItaliaEspañaTropasApoyoGuerraIránAlemaniaMundo

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