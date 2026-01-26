SUSCRÍBETE POR $1100
    El Carnicero, otra vez al filo: la descomunal patada de Juan Manuel Insaurralde en la primera fecha de Argentina

    El exzaguero de Colo Colo fue expulsado en la hora de juego de la derrota de su equipo Sarmiento, ante Argentinos Juniors. Aunque en principio fue solo doble amarilla, la violencia de las imágenes terminó en roja directa.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Juan Manuel Insaurralde

    Juan Manuel Insaurralde, aquel recio zaguero central que pasó por Colo Colo entre 2018 y 2021, sigue en actividad como futbolista. El argentino de 41 años inició su cuarta temporada con Sarmiento de Junín, escuadra de la máxima categoría transandina, con el mismo ímpetu que lo ha seguido en el resto de su carrera.

    En el inicio del Torneo de Apertura, la escuadra verde rescataba un esforzado empate sin goles en la cancha de Argentinos Juniors. Sin embargo, en el sexto minuto de descuento, un cabezazo de Tomás Molina dejó al cuadro de la provincia de Buenos Aires con las manos vacías.

    Sin embargo, hubo una jugada anterior que bien cambió el curso del encuentro en favor de los locales, una que tuvo al exjugador de los albos como principal antagonista.

    Cerca de la hora de juego, cuando el zaguero de Sarmiento ya estaba amonestado por una falta anterior, el ímpetu del Chaco dejó a su equipo con diez jugadores en un claro acto de imprudencia.

    En una disputa por la pelota, el exdefensor de los albos pegó una cara patada en la cabeza a Diego Porcel, atacante de los Bichos Colorados. Inicialmente, el árbitro Andrés Gariano solo había mostrado la segunda amarilla, la que de todas maneras terminaba en expulsión.

    Cambio de criterio

    Pese a ello, el juez central fue avisado por el encargado del VAR, Fernando Espinoza, para revisar nuevamente la jugada. Tras la revisión de las imágenes, la decisión se cambió a roja directa.

    A pesar de que el resultado fue el mismo, el cambio de criterio del cuerpo arbitral tampoco es un detalle. Este nuevo escenario, además, puede afectar la suspensión que aplique el Tribunal de Disciplina respecto de la nueva imprudencia del Chaco.

    En resumen, la contundencia de la infracción acabó en un grave error de apreciación por parte de Gariano tras no haber aplicado la roja en primera instancia, pese la violencia de la falta.

    Esta es la tercera expulsión de Insaurralde en 105 partidos con la camiseta de Sarmiento y la décimo cuarta en su carrera, desde que debutó con los colores de Chacarita Juniors, en 2003.

    Violenta falta

