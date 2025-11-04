Los tuvo que separar un rival: el tenso cruce entre Iván Morales y Juan Manuel Insaurralde en Argentina

Iván Morales y Juan Manuel Insaurralde, dos exfutbolistas de Colo Colo, comparten camarín en Sarmiento de Argentina. Este lunes, ambos hicieron notica no precisamente por un gol o por una buena actuación. En el duelo de visita ante Platense, por la fecha 14 del torneo transandino, los dos protagonizaron un tenso cruce en el que debieron ser separados, de manera insólita, por un rival.

El conflicto estalló cuando los locales se alistaban para ejecutar un tiro libre. En ese momento, la transmisión del partido captó cuando el Chaco insultó al linarense para que se pusiera en la barrera: “Dale cag… de mi…”, se alcanzó a notar que le gritó.

Morales, también enojado, no se quedó callado y le respondió: “Qué m… te pasa c…”, le dijo de vuelta al argentino, mientras Manuel García se colocaba entre los dos para separarlos. De pronto, Ignacio Vázquez, capitán de Platense, apareció en la escena: habló de forma breve con Insaurralde y luego con el delantero chileno, para intentar calmarlos. Sus esfuerzos funcionaron. Mientras todo esto ocurría, el portero de Sarmiento, Lucas Acosta, daba gritos desesperados que se escuchaban en todo el estadio para intentar armar la barrera.

Cabe destacar que Juan Manuel Insaurralde arribó en 2018 a Colo Colo, en donde jugó hasta la temporada 2020 (que terminó en 2021 producto de la pandemia por el Covid-19). En tanto, Morales debutó en Macul en 2016 y permaneció ahí hasta enero de 2022, cuando partió a Cruz Azul de México. Por lo tanto, ambos fueron compañeros en el Monumental durante tres años.

¡QUÉ MOMENTO TENSO! Picante careo entre Insaurraldo y Morales, compañeros de Sarmiento. El que separó fue Vázquez, jugador de Platense. pic.twitter.com/xzQzFnQML1 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 3, 2025

Una asistencia

No obstante, la actuación de Iván Morales no fue mala en la cancha Ciudad de Vicente López. A los 72′, el formado en el Cacique asistió a Gabriel Díaz, quien anotó la apertura de la cuenta para la visita.

Cuando parecía que la escuadra del atacante nacional se llevaba los tres puntos, Ronaldo Martínez marcó el definitivo 1-1 a los 90+1′. Con este resultado, Sarmiento está noveno en el Grupo B con 16 puntos, a uno de la zona de playoffs (clasifican los ocho primeros de cada grupo).

Su próximo desafío será el domingo 9 de noviembre en casa ante Instituto, a las 19.20 horas de Chile.