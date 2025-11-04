Palestino le gana a Limache y le mete presión a la U en la lucha por los puestos de clasificación a las copas internacionales

Palestino y Deportes Limache llegaban a cerrar la fecha 26 con la urgente necesidad de sumar de a tres. Los árabes buscaban la victoria para seguir peleando un cupo a la Copa Libertadores y los de la región de Valparaíso deseaban ganar para escapar de la zona de descenso.

Y al parecer sólo los de La Cisterna entendieron la urgencia, pues fueron superiores desde el inicio del juego y buscaron incesantemente la apertura del marcador. La misma que llegó en el minuto 36 de la primera parte, cuando se durmió la defensa tomatera y Jason León mandó un centro que fue definido con un gran cabezazo de Junior Marabel.

Luego, tras el descanso, Daniel Castro fue expulsado por un pisotón sobre León y parecía que los dirigidos por Lucas Bovaglio definirían rápido el partido. No obstante, una mala salida de sus dirigidos fue aprovechada por Facundo Pons para poner la igualdad con un golazo (56′).

Felicidad que duró muy poco, pues Junior Arias armó una jugada individual de otro partido y definió con toque exquisito para poner el 2-1, en el minuto 59, y darle la victoria a los tricolores.

Con este triunfo, Palestino saltó del séptimo al cuarto lugar y se metió en la pelea por un cupo a la Copa Libertadores del próximo año, pues sumó 45 unidades. (Universidad Católica tiene 48, O’Higgins posee 47 y Coquimbo ya es campeón). Además, dejó a Universidad de Chile colgando en los puestos de clasificación a las copas internacionales, pues quedó séptima con 42 positivos, tras caer ante Huachipato, pero los azules tienen un partido menos (juegan con Everton este miércoles).

En tanto, Deportes Limache sigue enredado en la zona de descenso con 22 unidades y se ubicó a tan sólo una de Unión Española, que hoy está descendiendo junto a Deportes Iquique, el cual marcha último con 15 puntos. ¿Su próximo duelo? Con la U, este domingo, mientras que Palestino recibirá al monarca, Coquimbo Unido.



