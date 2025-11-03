Dónde y a qué hora ver a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic por el ATP de Atenas
El tenista chileno enfrenta al serbio en los octavos de final del certamen helénico.
Alejandro Tabilo (89°) se alista para enfrentar a Novak Djokovic (5°) por los octavos de final del ATP de Atenas.
El tenista chileno se medirá ante el serbio. En los dos enfrentamientos anteriores, sorprendió al mundo con sus victorias.
A qué hora es el partido de Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic
El partido de Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic es este martes 4 de noviembre, no antes de las 13.00 horas.
Dónde ver a Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic
El partido de Alejandro Tabilo vs. Novak Djokovic se transmite vía streaming a través de Disney+ Premium.
