Arranca el Mundial Sub 17 en Qatar: Argentina debuta con un triunfo ante Bélgica.

El Mundial Sub 17 de Qatar comenzó este lunes. Chile, bajo la conducción de Sebastián Miranda, aún no entra en acción, pero sigue de cerca a sus rivales mientras ajusta detalles para su debut de mitad de semana.

El primer día de competencia dejó una victoria sudamericana y resultados ajustados en varios grupos. Argentina, dirigida nuevamente por Diego Placente tras su experiencia en la Sub 20, consiguió un trabajado triunfo 3-2 frente a Bélgica en un partido que se definió recién entrada la segunda etapa. Fue la primera celebración para un equipo de Conmebol en el torneo.

El conjunto albiceleste abrió la cuenta a los 35 minutos con una precisa definición de Ramiro Tullián. Sin embargo, el cuadro europeo emparejó el encuentro antes del descanso, en tiempo agregado, gracias a Arthur De Kimpe. En el complemento los belgas aprovecharon un error defensivo para ponerse en ventaja con el gol de Stan Naert, pero Argentina reaccionó con decisión: Facundo Jainikoski igualó a los 68’, mientras que Felipe Esquivel selló la remontada apenas tres minutos después. Claro que por ahora el líder del Grupo D es Túnez, que goleó a por 6-0 a Fiji.

Por otro lado, Costa Rica y Emiratos Árabes Unidos firmaron un empate 1-1, mientras que Senegal y Croacia protagonizaron un encuentro cerrado que terminó sin goles. El marcador más amplio de la fecha estuvo a cargo de Portugal, que derrotó con claridad 6-1 a Nueva Caledonia. En tanto, Japón obtuvo un sólido triunfo 2-0 frente a Marruecos.

El debut sudamericano no fue igual de alentador para Bolivia, que cayó 3-1 frente a Sudáfrica. El elenco altiplánico no logró sostener su plan ante la contundencia del equipo africano, que marcó diferencias desde el inicio y controló el encuentro sin pasar mayores sobresaltos. Italia, por su lado, se impuso por la mínima al local Qatar.

Mientras tanto, la selección chilena continúa su preparación en Doha. El plantel nacional mantiene la planificación establecida por el cuerpo técnico de Miranda. Chile integra el Grupo K junto a Francia, Canadá y Uganda.

El debut de la Roja está programado para este miércoles 5 de noviembre a las 12:45 horas de Chile, frente a Francia. El combinado galo llega con una generación destacada en ligas juveniles y busca reafirmar su buen presente en divisiones menores.

El certamen en Qatar, con un formato renovado, se extenderá hasta finales de noviembre. Los dos primeros de cada zona, además de los ocho mejores terceros, avanzarán a los dieciseisavos de final.