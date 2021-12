El Carnicero de Macul se vuelve a meter en líos: Insaurralde enloquece y agarra del cuello a un árbitro en Argentina

Que Juan Manuel Insaurralde ha tenido que lidiar con sus impulsos durante toda su carrera no es ningún misterio. En Boca Juniors y en Colo Colo ya había protagonizado episodios que le habían generado inconvenientes y duras críticas. Sin embargo, el último lío en que se metió el Chaco puede ser determinante para el futuro de su carrera: el ahora defensor de Independiente agredió al juez Hernán Mastrángelo, quien dirigía el choque entre los Diablos Rojos y Banfield.

En los minutos adicionales del segundo tiempo, Mastrángelo expulsó al ex defensor albo por una infracción sobre Giuliano Galoppo, jugador del Taladro. Insaurralde, naturalmente, no compartió la decisión, pero eligió la peor manera para exteriorizar su descontento: junto con reclamarle efusivamente al juez, lo tomó del cuello, en una situación que lo expone a un enérgico castigo.

El ex defensor del Cacique intentaba levantar a Galoppo del suelo cuando el árbitro se interpuso. Fue en ese momento cuando Insaurralde las emprendió contra el árbitro del compromiso, quien lo expulsó del campo de juego. Ahora, Mastrángelo debe informar a las autoridades del fútbol transandino respecto del incidente y será el tribunal de disciplina del fútbol transandino el que decidirá la eventual sanción.

Insaurralde, en su paso por Colo Colo (Foto: Agenciauno)

Un historial que lo condena

En su paso por Colo Colo, Insaurralde dejó varias víctimas, lo que le valió el apodo de El Carnicero de Macul. Ángelo Henríquez, Mikel Arguinarena y Hugo Droguett, entre otros, sufrieron el exceso de ímpetu o, derechamente, la mala intención del defensor argentino, cuyo historial previo a su llegada a Macul incluía, también, un enfrentamiento a golpes con su compañero Jonathan Silva en una práctica de Boca Juniors, en febrero de 2017. Siete años antes, se había enfrentado con su también coequipo Jesús Méndez.

Mikel Arguinarena, quien con la camiseta de Barnechea enfrentó al Cacique, relató una fuerte infracción que le cometió Insaurralde y sus consecuencias. “No he podido ni acostarme, me duele mucho. No puedo apoyar la espalda en la cama”, declaró el mediocampista a El Deportivo, días después de la falta. “Sentí su rodilla en el glúteo. Lo vi venir y salté. Si me pilla con los pies en el pasto me podría haber pasado algo peor... Quise seguir, pero no pude. Ahí me di cuenta de que me había cagado”, añadió el volante ofensivo.

Entre sus rivales, el Chaco se ganó una mala fama. “Es un jugador que pega siempre sin balón”, declaró el entonces delantero de Audax Italiano Ignacio Jeraldino antes de un partido frente a los albos. En ese encuentro, el atacante fue objeto de una insistente persecución por parte de los defensores del Cacique.

En Independiente, el defensor tampoco tenía limpia la hoja de vida. A poco de llegar al club de Avellaneda, ya dejaba su marca. El 29 de marzo de este año se ganó el repudio generalizado por pisar al colombiano Sebastián Villa.