Marcelo Cañete y la presión de la B: “Debemos tener los huevos bien puestos para obtener los tres puntos”

Tres puntos. Eso es lo que necesita Universidad de Chile para permanecer un año más en Primera División. Y este sábado, a las 18 horas, tendrá la oportunidad de obtenerlos ante La Calera.

Y así lo entienden en el CDA, donde Marcelo Cañete asegura que “hemos entrenado muy bien en la semana y hoy tenemos la chance de poder jugar y salir de la promoción. Sabemos que el rival es fuerte, juega bien y tiene una idea de juego. Pero estamos estudiando sus capacidades y buscando donde podemos hacerle daño”.

Pero el volante sabe que antes de enfocarse en lo deportivo, deben hacerse fuertes en lo sicológico, pues cualquier error los puede derrumbar y mandarlos a la B. “Por la situación que estamos pasando se crea ese clima pesimista y tenso a la vez y eso no está ajeno a lo jugadores”, asevera el formado en Boca Juniors. Y luego arenga: “Debemos estar preparados para estas cosas y y tener el carácter y el coraje para solucionar este problema. Debemos tener los huevos bien puestos, para salir el fin de semana a conseguir los tres puntos que tanto necesitamos”.

Luego agrega el trasandino detalla que “hay mucha gente que quiere ver a la U en esta situación, y sabemos de eso, por eso es mejor cerrarse para trabajar. Hay que crear un círculo cerrado en lo emocional, pues eso es fundamental para mantener el equilibrio y no dejarse llevar por lo otros que dicen. Y para eso el trabajo de los sicólogos es fundamental”.

Y una de las cosas que están trabajando es no distraersee con los posibles resultados que se vayan dando en los otros compromisos que se jugarán a esa hora, pues los laicos dependen de sí mismos y una victoria les asegura salvarse de todo. “Sabemos que habrá varios partidos simultáneos, pero es difícil no distraerse un poco. Pero no hay que desconcentrarse, porque dependemos de nosotros y si conseguimos los tres puntos no es necesario mirar a los costados”, refrenda Cañete.

Por último, el nacido al otro lado de la cordillera se refiere al incentivo económico que se les daría por parte de Azul Azul si es que logran zafar del descenso. “Lo desconozco. Acá, más importante que lo económico, es ganar ese partido que tanto deseamos. Todo el plantel anhela eso. El dinero ya no es importante, queremos ganar y abrazarnos después de tanto sufrimiento, porque no lo merecemos después de rompernos el orto en la semana y la verdad que esa alegría después de un triunfo la queremos sentir y lo económico no interesa”.