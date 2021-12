El descenso se juega en el escritorio: la trama de pruebas y gestiones reservadas que agita el cierre del campeonato

El fútbol chileno entró hace rato en época de definiciones. Pero este fin de semana, en diferentes canchas del país, se dará inicio a una fecha que dejará muchas postales para el recuerdo. Por un lado, Universidad Católica va por el tetracampeonato frente a Everton, en Viña del Mar. Y por el otro, seis equipos, tales como Huachipato, Universidad de Chile, Curicó, Cobresal, O’Higgins y Melipilla, luchan por evitar el descenso o el partido de promoción.

En las últimas semanas, sin embargo, el descenso comenzó a jugarse por secretaría. Miguel Ángel Valdés, el oficial de cumplimiento, inició una investigación interna para conocer en detalle las denuncias que llegaron de diferentes lados que apuntaron a un club en particular: Melipilla.

Específicamente, se trata de la inscripción de Nicolás Forttes, chileno, que se desempeña como extremo derecho y genera ruido en los diferentes clubes de Primera División. El jugador de 24 años, que pasó por el área formativa de la U y que estuvo cerca de tres meses en el elenco de Los Potros, firmó el 15 de abril y fue finiquitado el 19 de julio de 2021. El problema es que nunca registró en su pasaporte de futbolista su paso por Melipilla. Hoy milita en Lautaro de Buin, según lo que detalla el Comet, al que tuvo acceso El Deportivo. ¿Qué es el Comet? Un sistema experto en gestión de competiciones donde se administran todas las competiciones de Conmebol y se individualizan a los miembros de cada plantel.

Forttes aparece inscrito en el elenco que descendió a Segunda por errores administrativos desde el 2 de abril de 2021. Desde aquella fecha, no hubo ningún movimiento a ningún otro equipo, según establece el documento. En caso de haber sido enviado a préstamo a Melipilla, el sistema lo hubiese registrado. En el equipo de Primera División alcanzó a jugar dos encuentros: Audax Italiano (ingresó a los 72′ en reemplazo de Vidangossy) y Santiago Wanderers (entró a los 90+3 sustituyendo a Sosa). También fue citado al partido frente a O’Higgins.

Es por esto que diferentes elencos acusan una falta grave de parte de los Potros. Incluso, un error de este tipo podría significarle al club la resta de puntos y hasta la descalificación. Más allá de las intenciones o quejas de los equipos, el único que puede realizar una denuncia al Tribunal de Disciplina es el directorio de la ANFP.

Pablo Hoffman, gerente de O’Higgins, uno de los equipos que pelea por el descenso y que tiene libre en la última fecha, no esconde su preocupación por los hechos que están sucediendo en el fútbol. No quiere entrar en detalle de la denuncia, pero sí entrega su posición.

“Lo único que sé es que el oficial de cumplimiento está investigando. Ese es un asunto que tiene que ver la ANFP. Pero acá hay otros temas, de todas maneras. Si alguno cree que se va a salvar por este tipo de situaciones, no es así. El fútbol se tiene que jugar en la cancha”, señaló.

El dirigente no se quedó solo en su descargo inicial. “El fútbol está muy manchado. Es increíble lo que ha pasado. El tema de los doble contratos, que no se respetan las bases, que otros juegan con juveniles independiente del rival que está al frente. Eso no me gusta, estoy muy preocupado”, agrega el dirigente. “¿Qué va a pasar ahora? La ANFP tiene que resolver. Entiendo que el directorio sabe lo que tiene que hacer”, cierra.

En la ANFP, al ser consultados por El Deportivo, aseguran que la inscripción del jugador se encuentra en regla. Si bien reconocen que no registra en el Comet su paso por Melipilla, aseguran que hasta el día de hoy la ANFP se regula por una inscripción interna. El fútbol juvenil, por ejemplo, sí se valida por lo que aparece en el Comet. Esto último, incluso, provocó que San Marcos de Arica perdiera la categoría de Primera B, por el caso de Zederick Vega, que terminó con una importante resta de puntos para los nortinos. En ese sentido, en Quilín crece la idea de poder controlar la temporada entrante en base al sistema de digitalización internacional.

Desde Quilín detallan las fechas de los movimientos que realizó Forttes. Aseguran que a la sede de inscripción se le informó apenas se incorporó a los Potros y al momento de retornar a Lautaro de Buin, el 20 de julio de 2021.

Durante esta mañana, además, AS Chile publicó otras denuncias que vinculan a Forttes. Según indica el medio, el jugador recibió transferencias desde una cuenta corriente de Paula Viviana Medel Torres, persona que no guarda ninguna relación con el club Melipilla, pero que es quien le habría cancelado en negro 500 mil pesos mensuales. Así lo establecen las cartolas de cuenta corriente del futbolista que están en la carpeta de investigación de la ANFP.

La cartola de pago que resume los pagos en negro que se le habría realizado a Forttes.

El fútbol chileno entra en horas decisivas. El descenso a la B, categoría que todos los equipos quieren evitar por los costos económicos que acarrea, se juega en el escritorio, casi 48 horas antes de los trascendentales partidos que marcarán el cierre del torneo nacional.