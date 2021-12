La cautela de Paulucci: “Todavía no puedo estar contento, porque no hemos logrado nada”

Universidad Católica continúa su preparación para el partido de este sábado ante Everton, donde puede coronarse tetracampeón del fútbol chileno si suma, al menos, un punto en el estadio Sausalito. Ante esa histórica posibilidad, el técnico Cristian Paulucci se mostró muy entusiasmado, pero a la vez cauto, ya que aseguró que aún no han ganado nada.

“Sería muy lindo, pero no hemos logrado nada. Tenemos que estar súper concentrados y súper serios, para hacer el mejor partido del año. Tenemos que hacer el mejor juego del año para quedarnos con el partido. Después me pondrá contento lo que sea mejor para el grupo. Todavía no puedo estar contento por nada, porque no hemos logramos nada, así que vamos a trabajar de la mejor manera para hacer el mejor juego”, advirtió.

Sobre los entrenamientos de la semana, se mostró optimista y tranquilo. “Hemos trabajado bien. Somos conscientes de las responsabilidades que tenemos. Tenemos un gran rival al frente y como digo siempre: tenemos que ir a jugar una final como lo venimos haciendo. Afrontaremos este partido con toda la seriedad”, señaló.

Igualmente, reconoció que hay nervios y ansiedad por lo que está en juego, que es hacer historia en el fútbol chileno, con la conquista del primer tetracampeonato de torneos largos. “Si digo que no hay ansiedad ni nervios mentiría y no sería fútbol. Uno siente eso en la fecha 1 y por ahí va creciendo, a medida que se llega al final y se tienen posibilidades como las de nosotros, pero este plantel tiene mucha jerarquía, ya que en los últimos años ha estado en muchas situaciones como esta. Esperemos que con esa experiencia podamos hacer un gran partido para no pasar zozobras y quedarnos con el triunfo”, apuntó.

Paulucci destacó las virtudes de Everton y afirmó que vislumbra un desarrollo parecido al que se dio contra Huachipato, el domingo pasado. “Me imagino el partido jugando bien nosotros, como fue ante Huachipato. Ellos tenían montones de virtudes y supimos neutralizarlas y aprovechar las nuestras. Queremos hacer un partido tan bueno o mejor que el que hicimos ante Huachipato, ante un gran rival como Everton que ya está clasificado a Copa (Libertadores) y que si uno lo deja jugar va a hacer un excelente partido, y eso es lo que no queremos. Por eso, tenemos que plantear este juego y estudiarlo como lo venimos estudiando, y entrenarlo como lo venimos entrenando hasta ahora, para hacer el mejor juego posible del año”, insistió.

También valoró la labor y el nivel de sus jugadores. “Me encanta lo que está pasando. Estoy muy contento con lo que viene haciendo el plantel y el nivel de los futbolistas. Para hacer una gran campaña, uno tiene que tener el funcionamiento colectivo para que lo individual levante. Me pone muy contento lo de Sebastián (Pérez), Poncho (Parot), (Ignacio) Saavedra, (Diego) Valencia, etc; me pone contento los últimos partidos que pudo jugar Clemente Montes; la cantidad de goles que hizo Fernando Zampedri. Es una caricia al alma de los entrenadores cuando los futbolistas tienen niveles altos. Lo de Valencia me pone súper contento, que sea el chileno con más goles. Eso me pone doblemente feliz. Viene peleándola desde atrás, desde abajo. Es un futbolista con unas condiciones impresionantes, es de nuestro club, de las inferiores. Me llena de orgullo tratar de seguir aportándoles nosotros, como staff, para que sigan teniendo el nivel que han mostrado hasta ahora”, sostuvo.

Por último, aseguró que les motiva el gran interés de los hinchas por asistir a Sausalito para alentar a la UC en la fecha final del campeonato. “Es un orgullo para nosotros que la gente pueda asistir a acompañarnos. Si es en su mayoría hinchas de Católica, mejor para nosotros, pero todo depende de la gente que esté en la cancha y de los futbolistas de que hagamos un excelente partido. Esperamos que llegue la mayor cantidad de gente posible para que nos apoyen”, cerró.