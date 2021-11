La Católica tiene el tetracampeonato al alcance de la mano

El sueño del tetracampeonato está más vivo que nunca para Universidad Católica. Dio un paso fundamental para retener la corona del fútbol nacional y, por ende, estirar la hegemonía que ha establecido desde 2018. Venció con claridad 2-0 a Huachipato y, sumado a la caída de Colo Colo, está en ruta hacia otra estrella, esa misma que parecía utópica cuando el timón del barco era manejado por Gustavo Poyet. Dependen de sí mismos.

Si los cruzados entraron a la cancha de San Carlos para mantener vivo el sueño del tetracampeonato, los acereros lo hicieron en zona de descenso directo. Ante eso, se preveía un duelo abierto y así se dio. En su vuelta a la precordillera, Mario Salas (quien se dio un caluroso abrazo con Cristian Paulucci previo al inicio) dispuso un planteo con afán ofensivo. Huachipato no podía ir a esconderse debido a su delicada situación en el torneo. El gran pero de esa premisa es que al frente tenía al equipo más goleador de la primera división e invicto como local. Una cosa es ir a buscar el partido y otra es hacerlo con el equilibrio requerido.

Los espacios brindados por los siderúrgicos fueron suicidas ante los embates ofensivos de la UC, que recuperó “soldados” para la penúltima jornada (la principal novedad fue el Chapa Fuenzalida). Católica le dejó el control del balón al rival, leyendo cómo podía hacer más daño. Y desde temprano, empezó a temblar la portería de Castellón. En los 7′, Diego Valencia hace la diagonal y queda solo de cara al arco, tras pase de Núñez, y define arriba. El Pollo pudo repetir, en los 22′, pero su remate fue despejado por el meta con un pie. Las ocasiones de gol se multiplicaban a favor del tricampeón nacional. El segundo tanto era cosa de tiempo.

Huachipato paraba su línea defensiva bastante arriba, mientras que su mediocampo tenía más toque de balón que contención (Claudio Sepúlveda ingresó para el complemento). La UC perforaba las bandas, sobre todo con Clemente Montes, quien tenía un duelo particular con Joaquín Gutiérrez. El juvenil extremo cruzado resalta por su velocidad y potencia física. Se vio en el encuentro, no obstante no pudo finalizar de mejor manera las jugadas cuando quedó en posición de remate.

En el minuto 37, llegó el 2-0, obra de Fernando Zampedri, con un remate bajo al primer palo de Castellón. Darle espacio al 9 para que quede de frente a portería es un error clamoroso para un equipo que quiere salir airoso de San Carlos. De ahí puede explicarse la molestia del arquero sureño con sus zagueros después de la secuencia.

Con el 2-0 en el bolsillo, la UC administró con cautela el resto del compromiso. Con un tiempo por delante, dejaba que Huachipato moviera la pelota para después recuperarla y salir de contra. Ese libreto le servía a los de Paulucci porque creaban ocasiones para estirar la diferencia, que no lograban convertir. Tanto Zampedri como Montes tuvieron chances, sin éxito. En ese sentido, la actuación del seleccionado Castellón fue lo más destacado de la visita. Sus intervenciones mantenían de pie a los de Talcahuano.

Entrado el segundo lapso, un extenuado Montes le dejó su lugar a uno que no aparecía hace mucho: Gastón Lezcano. El Gato entró en la citación gracias a las bajas de Puch y Orellana, ambos lesionados. Católica no cambiaba el 4-3-3, más allá de los intérpretes.

A cinco minutos del final, el ingresado Sepúlveda fue expulsado tras recibir doble amonestación. Con uno menos, cualquier opción de Huachipato, por muy remota que fuera, se desvaneció. Mientras tanto, Paulucci tiraba de la banca y guardó elementos para la batalla final (sacó a Huerta y a Marcelino). Final del partido, el plantel cumple con la tradición de ir a la barra y de fondo se siente un grito de celebración. Era señal de que Unión Española le había ganado a Colo Colo.

A una fecha del término, Universidad Católica queda como el único líder del torneo nacional y con la primera opción de ser el monarca (otra vez). El próximo sábado, en Sausalito, el equipo franjeado puede sumar una nueva estrella a un firmamento que cada vez está más atiborrado.

Ficha del partido

U. Católica 2: Pérez; Fuenzalida, Lanaro, Huerta (86′, Asta-buruaga), Parot; Núñez (86′, Gutiérrez), Saavedra, Aued (78′, Leiva); Valencia (78′, Buonanotte), Zampedri, Montes (63′, Lezcano). DT: C. Paulucci.

Huachipato 0: Castellón; Gutiérrez (86′, Córdova), Ramírez, Tapia, Baeza; Poblete, Montes (46′, Sepúlveda), Palmezano (58′, Altamirano); Mazzantti (80′, Huanca), Nequecaur, C. Martínez (46′, Castillo). DT: M. Salas.

Goles: 1-0, 7′, Valencia, zurdazo arriba tras pase de Núñez; 2-0, 37, Zampedri, derechazo bajo al primer palo de Castellón.

Árbitro: F. González. Amonestó a Huerta, Núñez y Asta-buruaga (UC); Nequecaur, Baeza y Sepúlveda (H). En los 85′, expulsó a Sepúlveda.

Estadio San Carlos de Apoquindo. Asistieron 8.348 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.