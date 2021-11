Tiane Endler y su premio como la mejor del año: “Estoy satisfecha con lo que he hecho con mi carrera”

Tiane Endler está feliz. La capitana de la Roja femenina fue escogida recientemente como la mejor portera del 2021 por la Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol. Gracias a sus notables actuaciones en Francia, antes en el PSG y hoy en el Olympique de Lyon, la arquera nacional fue merecedora del galardón.

Premio que demuestra el trabajo constante de la seleccionada chilena y que la tiene como la mejor del año para el IFFHS. Sobre el galardón, la portera del Lyon se mostró feliz, valorando el reconocimiento.

“El hecho de estar nominada me pone muy feliz. Es un reconocimiento a todo el trabajo que he hecho durante estos años y ya ganarlo es otro premio más, así que contenta de lo que estoy viviendo. Satisfecha con lo que he hecho con mi carrera hasta ahora”, expresó en una entrevista subida por la cuenta oficial de la Selección Chilena.

Pero Endler quiere más. La deportista está enfocada en seguir dándole alegrías tanto a Chile como a su club, consciente de que aún tiene mucho por entregar. De ahí que sigue con las mismas metas intactas.

“A seguir intentando conseguir cosas para Chile y para mí como persona. Esto no cambia en nada en lo que se viene a futuro”, cerró en su declaración.

En la decisión de la entidad sobre quién iba a hacerse con el premio, Endler logró una ventaja de 10 puntos sobre Sandra Paños, la portera campeona con el Barcelona de la Champions League. Además, también había dejado atrás a Stephanie Labbe, quien fue campeona con Canadá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Ahora hay que esperar a enero para la premiación de los The Best que entrega la FIFA. Ahí, Endler, por tercera vez consecutiva, forma parte de las candidatas que se pueden llevar el importante galardón.