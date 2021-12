Indignación cruzada: cientos de hinchas reportan la cancelación de sus entradas

Cientos de hinchas de Universidad Católica despertaron hoy con una mala noticia: las entradas que habían comprado para asistir al partido entre el equipo cruzado y Everton, este sábado, en el estadio Sausalito, fueron canceladas unilateralmente.

Aquello provocó la indignación de los afectados con Ticketplus, la empresa que desde ayer se encargó de la venta de localidades, tras los graves problemas que presentó el equipo rulterero, cuyo sistema colapsó ante la altísima demanda.

¿Cuál fue el motivo? Según los reclamos de los hinchas, la ticketera envió un correo el día de hoy con el aviso de la cancelación, debido a que sus rut no estaban dentro de la base de datos proporcionada por el conjunto Viñamarino para comprar en el sector de galería Cerro, reservado para la parcialidad local.

Sin embargo, ayer por la tarde, a las 19.30, cuando comenzó la venta por Ticketplus, dicha tribuna estaba disponible tanto para público general como para aficionados de Everton, por lo que el sistema permitió que cualquier persona pudiera adquirir entradas. Eso sí, con la excepción de los hinchas de Universidad Católica cuyos rut estuviesen en la base de datos del tricampeón del fútbol chileno.

Por eso, varios de los propietarios de los tickets invalidados han realizado reclamos al Sernac y le han solicitado a la institución que se pronuncie al respecto, pues se trata de cientos o quizá miles de compradores. Varios de ellos incluso compraron pasajes para viajar a la Ciudad Jardín desde otras regiones, inmediatamente después de que se aseguraron con alguno de las escasos boletos disponibles.

Sin duda, se trata de un serio problema originado por la falta de claridad de Ticketplus y que puede ocasionar gran caos este sábado, en Viña del Mar, ya que muchos hinchas anunciaron que igualmente asistirán al estadio Sausalito, pese a que sus entradas fueron canceladas.

El comunicado de Ticketplus

Ante la gran cantidad de reclamos, Ticketplus emitió un comunicado en su cuenta de Instagram. “Durante el proceso de venta de entradas para el partido de Everton vs. Universidad Católica, hinchas que no pertenecen a la base de datos de Everton adquirieron entradas de Galería Cerro, zona exclusiva para los hinchas Oro y Cielo. En el proceso también se detectó usurpación de identidad en varios de estos casos”, dice el escrito.

“Con el objetivo de mantener la seguridad de los asistentes y cumplir con las exigencias de Estadio Seguro en el partido de este sábado, informamos que todas las personas que compraron entradas en Galería Cerro que no estén en la base de datos de Everton no podrán hacer ingreso al estadio Sausalito”, agrega el comunicado, que no hace mención a que fue la propia ticketera la que permitió la venta de dicha localidad al público general, lo que ha generado un gran problema entre los hinchas de ambos clubes.