“Me juega en contra el temperamento”: la lista de polémicas de Javier Correa, el nuevo goleador de Colo Colo cuyo ídolo es Matías Fernández

Colo Colo tiene nuevo goleador. Se trata de Javier Correa, quien llega proveniente desde Estudiantes de La Plata, club al que el Cacique canceló una cifra cercana a los 1,8 millones de dólares. Con esto, el artillero de 31 años se convierte en la tercera transferencia más cara en la historia de los albos (primero está Macnelly Torres, con 2,2 millones, y en segundo Lucas Barrios, con 2 millones). En este 2024 registró 10 goles oficiales con la camiseta Pincharrata, registro que lo ubicaba como uno de los futbolistas más importantes del equipo. Sin embargo, además de sus anotaciones, otro aspecto por el que el nacido en Córdoba ha hecho noticia durante su carrera es por su fuerte carácter.

Sobre este tema fue consultado en su presentación en el Monumental este miércoles, y trató de aclarar las cosas: “Trato de ser frontal, para que no se malinterprete. Si te gusta bien y si no, vemos. Pero te lo digo de frente así no hay más que hablar. Para mí es mejor, se limpian todas las asperezas rápido”, declaró. En la ocasión, también reveló su admiración por Matías Fernández y por un crack de talla mundial: “Siempre en los especiales de fin de año pasan jugadas de él, de toda la calidad que tenía, así que siempre me quedó grabado (Fernández). Los que juegan bien te quedan grabados. Zlatan es el ídolo de mi infancia, desde que me fui criando, es un jugador bárbaro también”.

Cara a cara con un DT rival

No obstante, a pesar de las aclaraciones del goleador, sus polémicas son varias. A principios de 2023, cuando jugada por el Santos Laguna de México, se encaró y estuvo a punto de golpearse con el DT Eduardo Arce, de Puebla. Primero dentro de la cancha, en donde el argentino corrió para quedar frente a frente al estratega.

Luego, en una recordada zona mixta, el artillero justamente estaba declarando contra el entrenador: “Creo que el técnico tiene que cerrar un poquito la boca y dedicarse a entrenar a sus jugadores, no a ver si yo salgo rápido, porque es la segunda vez que me hace lo mismo. Me gustaría que me diga de frente todas las cosas que gritó, pero como no tiene huevos no me lo va a decir”, en ese momento, precisamente salió Arce desde su camarín, por lo que Correa dejó a los periodistas para irse nuevamente a encarar con adiestrador. Insólito.

Contra su propia hinchada

Aunque no es su único episodio en su paso por la Liga MX. En septiembre de 2022, también jugando por Santos, marcó el 2-0 en el triunfo por la fecha 15 sobre Juárez. El delantero, en ese momento enemistado con los hinchas, se lo gritó con todo a sus propios fanáticos. Además, los hizo callar y les efectuó gestos.

Días después, tuvo que pedir perdón: “Soy Javier, quería pedir mis más sinceras disculpas por lo sucedido en el partido. Sé que ustedes esperan mucho de nosotros y a uno le juega en contra el temperamento; la intensidad del momento. Que sepan que los quiero mucho”.

Acusó al árbitro del partido ante Huachipato

Por último, su más reciente berrinche fue en mayo de este año, jugando por Estudiantes, en el encuentro en que Huachipato los venció en La Plata por 4-3 y los sacó de la actual edición de la Copa Libertadores.

Una vez consumada la eliminación, Correa disparó con todo y efectuó a través de los medios de comunicación una grave denuncia contra el árbitro Andrés Rojas Noguera, de Colombia: “Que agregaran solo cinco fue insólito porque se perdió un montón de tiempo. Si le vas a decir algo a los árbitros, se te ríen y te gozan que vas perdiendo. Y si reaccionas, te echan, te comes 10 fechas, y a estos locos no les pasa nada. El árbitro principal nos canchereaba, nos decía cosas. Son armas de ellos también para que uno entre, conteste y te rajan”.