“Me desilusioné; mi retiro fue por su culpa”: mundialista con la Roja arremete con todo contra Jorge Sampaoli

Sudáfrica 2010 fue el primer gran hito de la Generación Dorada. Una parte importante de la base de los planteles que ganó las Copas América, estuvo presente en la cita de los mejores. Algunos se repitieron el plato planetario en Brasil 2014. Fueron 11 los futbolistas que estuvieron en los dos mundiales: Claudio Bravo, Mauricio Isla, Carlos Carmona, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Jorge Valdivia, Fabián Orellana, Jean Beausejour, Gary Medel, Gonzalo Jara y Esteban Paredes. En ese listado hay un nombre que esperaba estar y finalmente no pudo: Pablo Contreras.

El exdefensor fue parte del proceso de Marcelo Bielsa y, luego, para Claudio Borghi era una carta fija. Sin ir más lejos, el formado en Colo Colo actuó como titular en todos los partidos del período del Bichi en Juan Pinto Durán. Una vez que llegó Jorge Sampaoli, desapareció de las nóminas. Eso generó una herida que demoró tiempo en cerrar para el zaguero. “Estos chicos me convencieron de que teníamos un gran plantel. Entre el 2008 y hasta mi última etapa, cuando llegó Sampaoli, fue mi mejor proceso en la Selección”, recuerda sobre su tiempo en la Roja.

En esa línea, no olvida como fue el cambio en el Equipo de Todos y como, poco a poco, entendió que ya no tendría protagonismo. “Con Borghi llegamos a estar primeros en las Eliminatorias, pero tras una serie de malos resultados asume Sampaoli. Cuando esto pasa, sus colaboradores me dieron a entender que yo sería considerado. En la primera convocatoria entendí que él quería probar a otra gente y sumó a los jugadores que tuvo en su Universidad de Chile. Pero me hubiese encantado que me dijeran que no contaban conmigo”, cuenta en la serie documental Colgar los Botines Dorados, de La Tercera y La Cuarta.

Para el ex PAOK Salónica, su despedida del fútbol fue precipitada y asegura que se debe a la negativa que tuvo el casildense con sumarlo al proceso. “Mi sueño ideal era retirarme jugando un segundo Mundial y en la medida que me di cuenta de que no sería posible, opté por dar un paso al costado. Dije basta, cuando pude haber jugado sin ningún problema. Me desilusioné de Sampaoli. No ir al Mundial y retirarme fue por culpa de Jorge”, revela.

Según Contreras, en su momento optó por guardar silencio, con el afán de no afectar a sus excompañeros que aun formaban parte del Equipo de Todos. “Sentía que estaba apto para participar de Brasil 2014, estaba bien física y mentalmente. Nunca tuve ningún conflicto con mis compañeros, de hecho antes del Mundial fui a Juan Pinto Durán a despedirme del plantel. Mi carácter ha sido siempre igual, alguien calmo y respetuoso. Por eso mantengo la comunicación hasta hoy. Nunca hice comentarios de esto en ese momento para no perjudicar a los jugadores”, explica.