El dardo del exseleccionado que sacude a la Roja: “Bielsa no tenía amigos en la Selección, eso lo diferencia harto de Sampaoli”

La huella de Marcelo Bielsa va más allá de los resultados que consiguió en la Selección. El técnico rosarino marcó a varios de sus dirigidos en el país. Son pocos los futbolistas que dicen que el argentino no les dejó algo en su juego. Esa es una de las premisas que se ven en el primer capítulo de “Colgar los Botines Dorados”, la nueva docuserie de La Tercera y La Cuarta, donde seis exjugadores recuerdan su etapa en el Equipo de Todos. Pero hay un caso especial. El de Esteban Paredes, quien explica incrementó su cuota goleadora luego de estar bajo el alero del actual DT de Uruguay.

“Me mostraba videos de 1 minuto 20 segundos, o 1 minuto 40 segundos, pero no mostrando lo malo. Siempre me mostró lo bueno que yo hice. Eso me decía que lo tenía que repetir 10 o 15 veces por partido”, cuenta el exariete de Colo Colo.

En esa línea, el artillero reconoce las principales fortalezas de la escuadra nacional en el Mundial de Sudáfrica 2010. “Era un equipo muy agresivo, muy intenso. Cuando se perdía el balón había que recuperarlo lo antes posible, en seis o siete segundos. Y atacaba por las bandas”, señala. Claro que reconoce un mérito en el plantel de la Generación Dorada que va más allá de quien dirigiera: “Nunca se perdió la dinámica, independiente del técnico que llegara”.

Esteban Paredes disputa un balón aéreo en el duelo entre Chile y Suiza, por el Mundial de Sudáfrica. Foto: Reuters

Sin embargo, el juicio de Paredes va más allá de lo futbolístico. De hecho, el histórico delantero aprovecha de recordar a otro entrenador que tuvo en la selección chilena, pero que no le dejó las mismas sensaciones que Bielsa: Jorge Sampaoli. Pese a que el exdelantero tuvo algunas oportunidades con el estratega casildense, desde 2014 perdió el protagonismo en la Roja y no volvió a decir presente hasta 2017, cuando Juan Antonio Pizzi lo llamó en una doble fecha de las Eliminatorias rumbo a Rusia 2018.

Para el Tanque, la principal distinción entre los entrenadores argentinos era clara. “Bielsa no tenía amigos en la Selección, eso lo diferencia harto del profe Sampaoli”, dispara Paredes. Las voces de Pablo Contreras, Ismael Fuentes, José Pedro Fuenzalida, Gonzalo Jara y Waldo Ponce las puedes encontrar en la primera edición de “Colgar los Botines Dorados”, disponible en el canal de YouTube de La Tercera.

Los recuerdos de Paredes

Esteban Paredes jugó 42 partidos en la Selección y marcó en 12 oportunidades. De esas anotaciones, siete fueron bajo el alero del rosarino. En el proceso de Sampaoli, marcó una vez. Las restantes fueron Claudio Borghi en el banco (2) y Pizzi (2). Claro que su primera convocatoria fue antes. “Estábamos con el profe Nelson Acosta, en 2006, y debuté con la camiseta seis, si mal no recuerdo. Fue un partido contra Colombia que perdimos 2-1 en el Estadio Nacional. Fue una experiencia muy linda debutar en la Selección”, recuerda.

Más atrás en su historia, el ex Visogol rememora sus momentos de infancia. “Siempre estuve ligado al fútbol. Mis ídolos cuando era chico fueron Marcelo Salas, Iván Zamorano y Marcelo Barticciotto. Yo tenía 10 años cuando Colo Colo salió campeón de la Copa Libertadores”, sentencia.