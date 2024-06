El gran susto que pasó Marcelo Bielsa en la goleada de Uruguay frente a Panamá

No todo fue positivo Marcelo Bielsa en el debut de Uruguay en la Copa América. Pese a que le ganó de manera clara a Panamá, el rosarino tuvo que tomar drásticas decisiones en el entretiempo para evitar un drama mayor.

Esto por que Ronald Araujo, el central del Barcelona, sufrió un serio percance en el vestuario que obligó al adiestrador rosarino a modificar su última línea. ¿Qué pasó? El nacido en Rivera padeció una severa baja de presión, lo que le provocó un vértigo que le impidió seguir jugando.

“Cuando entré al vestuario me sentía muy mal y me bajó la presión. Demasiado calor y no cuidé bien la hidratación durante el día”, reveló el jugador tras la victoria de su selección. Y luego agregó: “Estaba bastante mareado y casi me desmayo”.

No obstante, Araujo aseguró que el doctor del combinado celeste lo hidrató y le entregó el alta para poder jugar ante la derrotada Bolivia, el próximo jueves a las 21 horas. “Estoy preparado para el próximo partido”, aseveró.

Otro que sintió la presión del partido inicial fue el capitán de los orientales, Federico Valverde. El campeón de la Champions League con el Real Madrid confesó que sintió que todos los ataques fallidos de su oncena le pasaron la cuenta.

“Cuando creas tantas chances y no puedes conseguir el gol, la verdad que te afecta”, dijo Valverde y detalló que pese a que sabían que debían buscar el triunfo con paciencia, “nos costó mucho hacerlo”.

Pese a ello, Bielsa descartó que este sea un problema para los 15 veces campeones del torneo continental. “La tensión, presión y el estrés competitivo en jugadores como los de Uruguay, que están entrenados y preparados para tolerar ese peso mental que tiene un debut, no debería registrarse como una dificultad añadida”, sentenció.

Y luego justificó las salidas de ambos jugadores, sin dar detalles de la complicada situación que pasó Araujo. “La temporada de Valverde y Araujo son muy largas porque juegan en equipos de primera línea donde a la suma de partidos y minutos se le agrega el peso mental que tiene cada partido”, partió diciendo.

Tras ello, el argentino sostuvo que “juegan en equipos que no pueden perder. Aparte ninguno de los dos tuvo lesiones y especialmente Valverde tuvo muchos minutos de juego. Eso se refleja en el rendimiento físico individual. Después el clima, una humedad alta es difícil de administrar la energía y aparte Uruguay depende mucho de su dinámica”.

Por último, el otrora director técnico de la Roja enfatizó que no se sienten superiores a los altiplánicos ni a Estados Unidos, sus próximo rivales en la justa de naciones. “Hay una presunción de superioridad y una posición imaginada previamente, por algo los sorteos de los grupos se hacen categorizando a los equipos, pero después hay que demostrar que esa categorización se convierta en real a través de los enfrentamientos y no siempre es así”, concluyó.