Federico Valverde revela cómo jugarán contra Chile y declara su admiración por Arturo Vidal y Alexis Sánchez

Es sin duda uno de los referentes de la selección uruguaya y más ahora que Marcelo Bielsa dejó fuera de la nómina a Luis Suárez y Edinson Cavani. Sin embargo, Federico Valverde prefiere no creerse el cuento y solidarizar con sus colegas.

“Son referentes y hoy no están citados, pero son parte de la historia del Uruguay. De nuestro grupo. Nos han ayudado a los jóvenes e inculcado los códigos de la selección. Nosotros vamos a tratar de dar todo por la selección”, asegura el volante del Real Madrid.

Arenga que complementa con una broma, cuando le preguntan por la negra estadística que tiene Chile en el estadio Centenario, dónde sólo una vez logró empatar con la celeste, con dos goles de Marcelo Salas y el rosarino en la dirección técnica de la Roja. “Ojalá no echemos a perder esa estadística”, dice entre risas y agrega que “son datos que no nos van a influir en nada. Intentaremos que no puedan hacer las cosas que hacen bien y nosotros hacer bien las nuestras”.

¿Y cuáles son las cosas que deben hacer bien? “Intentar atacar bastante, con muchos jugadores, estar agrupados atrás y presionar. Estar atentos todos, jugar como equipo y cubrirle la espalda al compañero”, revela el futbolista de 25 años.

Pero esa no será la única confesión de Valverde. El nacido en Montevideo declara su admiración por Arturo Vidal y detalla una sabrosa anécdota con Alexis Sánchez. “Siempre he admirado a Vidal, me parece uno de los mejores jugadores. Intento verlo en la tele y aprender como llegar al área. Es un volante que juega casi en mi posición, por eso sé que va ser en un partido duro, difícil, pero tenemos un equipo con muchas armas”, anuncia.

Y cuenta lo que vivió con el tocopillano. “Es un jugador espectacular, una vez cuando fui entrenar a Arsenal estaba Alexis Sánchez y fue uno de los pocos que se acercó ayudarme, porque era el que hablaba en español, estaba ‘Dibu’ Martínez también, siempre voy a estar agradecido, como futbolista me parece increíble. Hay que disfrutarlo y tratar de que no le vaya bien contra nosotros”, concluye.