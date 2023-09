“Me cagó con los regalos”: la sabrosa anécdota de Waldo Ponce con Marcelo Bielsa tras comprar una computadora

Waldo Ponce fue un pilar fundamental en la defensa en el camino de la Roja a la Copa del Mundo de Sudáfrica 2010. Desde el primer partido en la Eliminatoria, ante Argentina en octubre de 2007, que Marcelo Bielsa confió en el central formado en al Universidad de Chile. Por lo mismo, siempre fue uno de los protegidos por el Rosarino durante su estadía en la Selección.

En una entrevista, Ponce contó una sabrosa anécdota que vivió con Bielsa en el combinado nacional. “A él le gustaba una computadora chiquitita que yo tenía. Cuando estaba en el salón de Juan Pinto Durán se me acercaba y me decía ‘qué linda su computadora’”, comenzó diciendo el exdefensa a radio Agricultura.

“Un día me habla y me dice ‘mire, Waldo, conseguí una persona de sony que me hace descuento del computador nuevo que tiene usted, la versión nueva. ¿Quiere que le compre uno?’, ‘ya, profe, así cambio el antiguo por una versión más nueva’. Al otro partido de la Clasificatoria me llama a su oficina y me dice ‘Waldo, le llegó su computadora’, ‘si, profe, ¿le pago?’, no me lo iba a regalar, si era como un hijo del profe pero tampoco tanto. ‘Si, tiene que pagarlo, después arreglamos, no se preocupe’”, continuó contando Ponce.

Una petición inesperada

Sin embargo, al exfutbolista le tomó por sorpresa y la curiosa petición de su entrenador: “Y me dice ‘mire, pero llegaron estos tres regalos por el computador que usted compró. ¿A usted le parece que yo me quede con los tres regalos?’, y yo le dije ‘si, profe, déjeselos’, pero los regalos eran míos. No sé en realidad qué habrá hecho con los regalos, pero al final se quedó con los tres, yo me quedé con el computador nuevo. Igual me costó un poco más barato, pero me cagó con los regalos po’”

Waldo Ponce festeja su gol a Perú durante las Eliminatorias a Brasil 2014. FOTO: AGENCIAUNO

Cabe destacar que Waldo Ponce disputó durante su carrera 42 partidos con la selección nacional, la que defendió en la mencionada Copa del Mundo de Sudáfrica 2010 y la Copa América de Argentina 2011. Su mejor nivel, justamente, lo alcanzó de la mano del Loco Bielsa.