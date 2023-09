Nicolás Jarry y su ausencia de Santiago 2023: “Es doloroso, pero no me queda otra”

Luego de su reciente participación en el US Open, el último Grand Slam de la temporada, Nicolás Jarry aterrizó en Chile para pasar unos días en el país, antes de enfocarse en su siguiente desafío: las finales de la Copa Davis.

“Estoy recargado de energía. Viajo mañana a Italia para incorporarme y empezar de lleno la adaptación a las condiciones. Estoy muy contento de volver a ver al equipo, hay muy buena energía y esperamos hacer un buen papel. Estamos con plantel completo y nos vamos a hacer fuertes”, sostuvo el número uno del tenis nacional a TNT Sports.

Además, el nieto de Jaime Fillol habló sobre su año 2023 y eligió su mejor partido en lo que va de la temporada. Escogió el que enfrentó con el español Carlos Alcaraz, en Wimbledon. “Fue el mejor partido de la temporada, aunque no salí victorioso fue una tremenda experiencia, jugar en ese lugar, contra él, fue muy especial”, contó. Fue durante la tercera ronda del torneo británico, con triunfo del hispano por 6-3, 6-7, 6-3 y 7-5.

Finalmente, Nicolás Jarry habló de su decisión de marginarse de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. “No fue fácil perdérmelos, menos en mi país y mi ciudad. Es uno de los eventos más grandes de Chile y no ser partícipe es doloroso, pero no me queda otra”, declaró la principal raqueta del país.

En lo inmediato, el desafío será la Copa Davis en Bologna, Italia. El debut de la escuadra capitaneada por Nicolás Massú, por el grupo A, será ante Suecia el próximo martes 12 de septiembre. Dos días después será el choque ante los italianos. Y el 16 de septiembre, Chile jugará ante Canadá, que no contará con Milos Raonic y Félix Auger-Aliassime, sus dos principales exponentes.