Dos rivales menos para Chile: Auger-Aliassime y Raonic descartan jugar la Copa Davis por Canadá

Si en Canadá había esperanza de que tanto Milos Raonic como Félix Auger-Aliassime eligieran jugar en la fase de grupo de las finales de Copa Davis dependiendo de cómo anduvieran en el US Open, esa posibilidad fue descartada.

“Amo jugar Copa Davis, pero el calendario es muy duro. Mi cuerpo necesita tiempo, mi rodilla no me deja jugar tan seguido”, dijo Aliassime a La Tercera después de su derrota en la primera ronda del Grand Slam de Nueva York, su sexta caída en sus últimos siete partidos.

El pupilo de Toni Nadal, optó por no moverse de Norteamérica: descansará estas semanas en su país y luego viajará a la Laver Cup en Vancouver, que se disputa la semana posterior a la Copa Davis.

“Le dije al capitán que no iré. No es posible, porque he luchado con muchas cosas. Necesito tener más descanso entre los eventos porque mi cuerpo no es el mismo”, confirmó Raonic. El ex número tres del mundo lleva tres meses de regreso a la alta competencia después de múltiples lesiones, y va viendo cómo le responde el físico semana a semana.

De todas formas, ambos confían en que Canadá puede seguir en camino a la revalidación del título sin ellos.

“Mis compañeros tienen una buena oportunidad para elevar el nivel. Espero que ganen partidos importantes. Yo estaré viendo y deseándole lo mejor. Son buenos amigos y tuvimos lindos momentos el año pasado siendo campeones”, comentó el actual número 15 del mundo, quien defiende tres títulos a fin de año, y de no tener un cierre de temporada exitoso, podría salir del top 70.

Denis Shapovalov, actual número dos de los norteamericanos tuvo que ausentarse por lesión al US Open, por lo que es una incógnita. Aún sin él, Raonic cree que Canadá tiene chances de clasificar a las finales de Málaga en noviembre.

“No creo que nuestras chances sin Félix, Denis y sin mí sean tan bajas. Vasek (Pospisil) puede jugar bien, Gabriel (Diallo) anda muy bien y va subiendo en el ranking. Cancha dura bajo techo, esa es la condición ideal para nuestros jugadores. Tienes que ganar un singles y el dobles, ya no es como antes que necesitabas ganar tres puntos. Será difícil, pero todo es posible”, comentó Raonic.

De igual manera en Italia, otros de los rivales de los nacionales, la posible baja de una de sus estrellas también está sobre la mesa. Matteo Berrettini (36°) sufrió una fea lesión en el US Open, por lo que podría vivir una nueva ausencia del circuito. De momento tuvo que retirarse del torneo y se desconoce cuáles sean sus planes para las próximas semanas y cuánto tiempo necesitará de recuperación.

El equipo chileno capitaneado por Nicolás Massú, y que contará con sus cinco mejores jugadores en el ranking debutará en Bolonia en el Grupo A ante Suecia (12 de septiembre). Dos días después jugará contra Italia. El 16 de septiembre Chile jugará contra el disminuido campeón vigente.