Marcelo Bielsa saca la voz y explica por qué no recurrió a los referentes de Uruguay antes de enfrentar a la Roja

El próximo viernes, Chile debuta en las Eliminatorias para el Mundial 2026 ante Uruguay, en el Estadio Centenario de Montevideo. En aquel mítico escenario, este sábado habló Marcelo Bielsa en conferencia de prensa, una esperada por los medios charrúas porque podía dar luces respecto a la convocatoria para los primeros juegos de la Celeste en las Clasificatorias. Sin embargo, todavía no hay lista oficial.

El propio estratega declaró que reservó a 34 jugadores y que informará la nómina definitiva una vez que termine la fecha del fútbol local, en vez de entregar el listado completo, incluyendo a los reservados. “Voy a informar los jugadores que efectivamente son convocados. Conociendo a los jugadores de fútbol cuando se trata de la selección y la ilusión que en ellos genera la posibilidad de estar, cuando un jugador reservado no está convocado sufre una desilusión y esa desilusión aumenta cuando es pública. Por eso lo quiero evitar. Lo he hecho así durante toda mi carrera. Quiero evitar agregar, a la desilusión natural, el hecho de la difusión pública de su condición de descartados”, justificó.

En ese sentido, el Loco añadió que dentro de esa lista no están los jugadores que se cayeron debido a lesiones. Son los casos de Ronald Araújo, Guillermo Varela, Rodrigo Bentancur y Giorgian De Arrascaeta. Tampoco está el suspendido José María Giménez.

Uno de los temas de más interés en Uruguay dice relación con la presencia de los referentes del elenco oriental. Particularmente, son Fernando Muslera, Luis Suárez y Edinson Cavani. Fueron varios minutos los que utilizó Bielsa para hablar sobre la determinación de no recurrir a los históricos, lo que conllevó también algunos cruces con los medios presentes.

“Usted sabe que yo no he hablado con ellos (le dice a un periodista). Por ese motivo fui descrito como un mentiroso públicamente. Entonces, usted sabe que yo no he hablado con ellos, porque la información que se hizo pública es que he mentido a los uruguayos diciendo que iba a hablar con ellos. Efectivamente, no he hablado. En su momento, yo tengo mucha consideración por los jugadores que adquieren la dimensión de ídolos. Primero, porque llegar a ese sitial no es para cualquiera y siempre es merecido”, contestó Bielsa.

“A partir de que comencé a trabajar, Cavani expresó que su tiempo en la selección no había terminado. Lo expresó públicamente. Y Luis Suárez expresó públicamente que su tiempo en la selección no había terminado. Esas dos informaciones, que yo no necesité hablarlas con ellos, porque las leí y las escuché, volvieron, desde mi punto de vista, innecesaria cualquier conversación porque se convirtieron en jugadores convocables. A partir de que son jugadores convocables, mi obligación es elegirlos o no cada vez que se produce una convocatoria. Entonces me pareció que no fue necesaria la conversación”, agregó.

“Ellos informaron que su ciclo en la selección no había terminado, yo recibí esa información, se convierten en jugadores seleccionables, por antecedentes, por actualidad y porque quieren seguir jugando. A partir de ahí, lo que tengo que hacer es decidir cuándo los convoco y cuándo no los convoco. ¿Había necesidad de tener otro diálogo? Ninguna”, complementó el DT.

La no presencia de los históricos delanteros de la Celeste fue el tema matriz de la rueda de prensa del extécnico del Leeds United. Expuso qué es lo que sopesa a la hora de llamar o no a un futbolista, y en particular a uno de los quilates del Pistolero, hoy en Gremio.

“Un jugador es por los antecedentes y por la actualidad, y por la disposición a participar. ¿Qué puede interesarle a un entrenador respecto a un jugador? Cuál es su actualidad, cuáles son sus antecedentes y su disposición. Los antecedentes de Cavani y Suárez son inmensos. La actualidad la observo en cada partido en el que participan y también cuando hablo de la actualidad no me refiero solo al juego. También por cada comentario que hace el futbolista sobre sí mismo. Pongo el ejemplo de Suárez. Él es sus antecedentes, su actualidad deportiva y lo que hace un tiempo comentó sobre competir dos veces por semana, la tolerancia a los viajes, la incidencia de sus molestias en la rodilla. Todo eso vinculado a la alta exigencia que él describió que le reclamaba el torneo brasileño y alguna otra liga alternativa menos exigente”, enfatizó.