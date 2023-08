No paran las críticas: Diego Godín apunta a Marcelo Bielsa por sus primeras decisiones en Uruguay

Marcelo Bielsa no ha tenido días tranquilos en la previa del inicio de las Eliminatorias para el Mundial de 2026. En parte esto se debe a una difícil decisión que debió tomar a la hora de considerar a los jugadores que enfrentarán el proceso para la próxima Copa del Mundo.

Uno de los jugadores que quedó afuera es Luis Suárez. Ante esto, Diego Godín saltó en defensa de su excompañero de selección. “Yo no hubiese prescindido de él por lo que es Luis como jugador, por lo que está demostrando en la cancha”, reconoció en diálogo con DirecTV Sports.

“Lo que es como figura y como ídolo para la gente y para los compañeros. Yo no hubiese prescindido de él como compañero por lo que lo conozco. Seguro que no”, añadió.

Según plantean en Uruguay, esta medida viene a reforzar lo mostrado por Marcelo Bielsa en los últimos duelos amistosos contra Nicaragua y Cuba donde se vio un importante recambio de jugadores, dejando atrás a los históricos futbolistas que han vestido la camiseta celeste en los últimos años.

Claro que Godín no es el primero en dejar este paso en evidencia. Hace poco el goleador Sebastián Abreu se transformó en uno de los detractores del ex entrenador de la Roja tras indicar que “hoy los dos mejores delanteros uruguayos en el mundo siguen siendo Suárez y Cavani, y no tengo que ser Einstein para develar algo que lo ve hasta el verdulero de la esquina de mi casa”, expuso.

“Ese argumento de que el proceso termina en 2026 no me prohíbe aprovechar el máximo hoy y eso es claro. En caso de que sea el final de su vida dentro de la selección uruguaya, Suárez y Cavani se merecen que se les dé un trato diferente, porque en nuestra cultura amerita ser siempre agradecidos”, agregó.

Un histórico charrúa sale en defensa de Bielsa

Claro que otro exseleccionado de la Celesta salió en apoyo del rosarino. El exportero Rodolfo Rodríguez en conversación con El Deportivo salió en apoyo del adiestrador.

Sobre la llegada de Bielsa al banco dijo que “me parece bien. Es un entrenador con mucho recorrido y tiene una gran idea del juego. Es la persona idónea para encabezar el recambio de futbolistas en Uruguay, para mudar esto en 180 grados”.

En cuanto a esta nueva selección indicó que “hay muchas expectativas con el cambio de entrenador y con la calidad de los futbolistas emergentes. Bielsa tiene la materia prima para hacer ese recambio, que a veces tanto cuesta en el fútbol. Es un técnico que ha trabajado en muchas partes del mundo. Si bien no lo ha hecho en Uruguay, lo cierto es que la mayoría de los jugadores militan en equipos del extranjero. Seguramente, después de tres o cuatro partidos se verá la mano del seleccionador”.

Por último, sobre la marginación de Edinson Cavani y Luis Suárez, expuso que “uno no pierde la calidad o la experiencia, pero no puede convivir con la gente más joven por un tema de fuerza física, por la dinámica de juego. Cavani y Suárez ya no estarán más y hay que entenderlo. Para un partido específico puede ser, pero no para todo el proceso. Personalmente, no lo veo como un problema”, remarcó.