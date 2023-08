Críticas y renuncia de histórico funcionario: el complejo presente de Marcelo Bielsa en Uruguay a días de jugar con Chile

La llegada de Marcelo Bielsa a la dirección técnica de la selección uruguaya fue un revulsivo para todo el continente. El estratega que canalizó los talentos de la Generación Dorada de Chile, que ascendió al Leeds a la Premier League y que sacó campeón a Newell’s, entre otros logros, se hizo cargo de uno de los combinados nacionales más poderosos de Sudamérica.

Pero su afán de impulsar un recambio generacional en la Celeste y su especial manera de trabajar transformó los aplausos iniciales en críticas y dimisiones. De hecho, los primeros detractores al DT transandino aparecieron con su primera nómina, la cual estuvo llena nombres nuevos y obtuvo dos triunfos ante Cuba y Nicaragua.

Pero la información de que dejará a Luis Suárez y Edinson Cavani fuera del inicio de las Eliminatorias para el Mundial 2026, no le gustó a nadie. Fue así como el histórico goleador uruguayo -Sebastián Abreu- se transformó en uno de sus detractores y así lo hizo saber durante estas últimas horas.

“Hoy los dos mejores delanteros uruguayos en el mundo siguen siendo Suárez y Cavani, y no tengo que ser Einstein para develar algo que lo ve hasta el verdulero de la esquina de mi casa”, sentenció duramente. Luego agregó que “ese argumento de que el proceso termina en 2026 no me prohíbe aprovechar el máximo hoy y eso es claro. En caso de que sea el final de su vida dentro de la selección uruguaya, Suárez y Cavani se merecen que se les dé un trato diferente, porque en nuestra cultura amerita ser siempre agradecidos”.

¿Cambiará esto la decisión de Bielsa? Sólo se sabrá cuándo entregue la nómina para los duelos que tendrá con Chile este 8 de septiembre y con Ecuador el 12 del mismo mes. El lista se espera para esta semana.

Se va un histórico funcionario

Pero la presión de Abreu no es el único flanco abierto que tiene el rosarino en la previa de las Clasificatorias. Uno de los hombres más importantes del centro de entrenamiento de la Celeste dio un paso al costado por los cambios que hizo el adiestrador al predio de los orientales.

Según informó la prensa charrúa, Claudio Pagani renunció al cargo que ostentaba desde el 2011 por “los cortocircuitos que tuvo con Bielsa”. Los problemas comenzaron con las transformaciones que ordenó para la infraestructura y con los cuales Pagani no estaba de acuerdo.

El Loco siguió adelante y durante los últimos tres meses realizó los trabajos. Para ello, según el diario El Observador, contó con la ayuda de su hermana arquitecta, María Eugenia Bielsa, y así logró cambiar el sistema de riego, asfaltar varios caminos, construir una nueva oficina, eliminar la sala de prensa y transformar el mantenimiento de las canchas.