Marcelo Bielsa suma duros cuestionamientos en Uruguay antes del debut oficial contra Chile

Marcelo Bielsa tiene un sello propio en el fútbol. Un estilo de trabajo intenso y programado, que no deja lugar al azar. Pero que tampoco da señales sobre sus posibles pasos futuros en el proyecto. Un secretismo que a muchos no dejan contentos.

Costumbre que no ha caído del todo bien en el futbolizado país de Uruguay, donde el rosarino debutará con la selección en las eliminatorias sudamericanas, el próximo 8 de septiembre ante Chile, en el estadio Centenario de Montevideo.

A menos de tres semanas del trascendente partido, el Loco aún no da señales sobre la primera convocatoria oficial. Incluso, en el país charrúa aseguran que el entrenador solo dará la nómina una semana antes del pleito.

Una situación que ha despertado incipientes críticas de parte de la dirigencia de los clubes de ese país. Uno de los primeros en reclamar fue Peñarol, el elenco más popular del país oriental.

“No entiendo por qué las listas no son públicas, es simplemente una lista de jugadores reservados a la selección. Que se maneje de forma oculta y que los periodistas tengan que ir a investigar a cada club. Eso no es lógico”, advirtió Eduardo Zaidensztat, vice el Girasol, a Radio Universal.

Asimismo, insistió en que “la selección es de todos… ¿Cuál es el manejo atrás de todo esto? ¿Qué se gana?... En un mundo moderno, como el de hoy, que con un teléfono se ve todo, no hace falta ser un scout profesional para conocer los jugadores principales de Uruguay”.

Adiós a Suárez y Cavani

Sin embargo, al margen del personalismo de Bielsa, lo que más ha hecho ruido en el entorno de la Celeste es la no convocatoria de Luis Suárez y Edinson Cavani, los dos máximos artilleros históricos del equipo nacional con 68 y 58 goles, respectivamente.

“Bielsa no se comunicó conmigo, no nos tiene que dar explicaciones. Si me llaman voy a estar. Siento que todavía puedo darle a la Selección”, dijo recientemente Suárez.

Una medida que tampoco ha gustado del todo en la dirigencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol, AUF. Así quedó claro en las declaraciones del directivo Carlos Manta.

“En el Ejecutivo no sabíamos que Bielsa no iba a convocar a Suárez ni a Cavani. Había un hermetismo total, pero se veía venir (…) Es muy difícil llegar a Bielsa. Fui a presentarme al Complejo Uruguay Celeste y no me dio la más mínima bola”, dijo el director de Plaza Colonia.

Alejamiento de dos jugadores insignia que tampoco cayó bien en la prensa, tal como reconoció el histórico relator Carlos Muñoz en su cuenta de Twitter: “No se si es verdad que Bielsa no citará a Suárez. Si lo fuera sería, para mí, un tremendo error. Vigente en el campeonato más exigente de América me parece totalmente disparatado que no lo convoque. Mucho más asistente además de goleador, es referente para los que vienen atrás”.