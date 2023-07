En el día que cumple 68 años: cinco grandes “locuras” de Marcelo Bielsa

Decir el nombre de Marcelo Bielsa en Chile seguramente traerá a la cabeza más de un grato recuerdo a los futboleros del país. Su paso por la Roja fue inolvidable, en el que le devolvió la competitividad a un equipo que parecía entregado a las goleadas y a los escándalos de indisciplina. El Loco dejó huella en nuestro balompié, pero esta fue sólo una estación en su extensa carrera como entrenador, porque su figura actualmente es reconocida de forma transversal en el mundo. En su natal Rosario, Francia e Inglaterra, también marcó a una generación de hinchas. Este 21 de julio cumple 68 años y qué mejor forma de recordarlo que con sus grandes “locuras”.

“Newell’s carajo”

El recordado “Newell’s carajo” debe ser una de las frases más icónicas de la historia del fútbol argentino. El 22 de diciembre de 1990, la Lepra se consagró campeón de la Primera División de ese país en el estadio de Ferro, en una dramática definición. En el desenfreno que provocó el título, Bielsa fue tomado y llevado en andas por la cancha, mientras gritaba a todo pulmón la célebre frase ya mencionada.

“Traguen veneno”

En la temporada 2014-2015, Bielsa peleaba con el Marsella los lugares de avanzada de la Ligue 1. En un partido increíble, cayeron por 3-2 ante el poderoso PSG. En los camarines, mientras sus jugadores miraban el suelo desconsolados, el rosarino sacó la voz con una inolvidable arenga: “Es difícil aceptar la injusticia, muchachos. Yo sé que ahora nada los serena, porque se mataron por el partido, lo merecieron y no lo consiguieron. Aunque les resulte imposible, no reclamen nada. Traguen veneno. Fortalézcanse, que jugando así van a obtener lo que merecen ¡Los felicito, muchachos! ¡A todos, a todos!”.

Un paso de dos días por Lazio

En junio de 2016, Bielsa era anunciado como el flamante nuevo entrenador de Lazio para la nueva temporada en la Serie A. Los medios de la capital italiana ya analizaban su forma de jugar y cómo calzaría con el siempre riguroso Calcio. Sin embargo, dos días después del anuncio, el Loco dejó el cargo. “No obtuvimos ninguno de los siete fichajes que solicitamos en nuestro plan de trabajo, aprobado por el presidente Lotito. Teniendo en cuenta que debimos vender a 18 jugadores del año pasado, la idea de refuerzos era necesaria. Aprobamos como condición necesaria para el plan de trabajo el fichaje de al menos cuatros jugadores antes del 5 de julio, y no se ha realizado ninguno”, acusó en una carta el argentino.

Los mandó a recoger basura

Tal vez la mejor anécdota y que refleja lo que es Marcelo Bielsa ocurrió durante su estadía en Leeds, club al que llegó en 2018. Al arribar al entrenamiento del equipo inglés, mandó a los jugadores a recoger la basura que había en el estadio y en los alrededores. Los futbolistas se miraban incrédulos, pero el ex DT de la Roja hablaba muy en serio.

Así, sus dirigidos hicieron caso y llenaron bolsas con 13 kilos de residuos. Al terminar el ejercicio, el rosarino los juntó y les dijo que eso no es ni más ni menos que lo que hacían los fanáticos para poder costear una entrada para venirlos a apoyar cada fin de semana. “Así que le debíamos un respeto a esa gente y por eso teníamos que dar el máximo en el terreno de juego por aquellos que nos apoyan y nos animan”, contó Pablo Hernández, quien era parte del plantel, en el libro “Marcelo Bielsa: The Foundation of Success at Leeds United”.

En Chile: de Vidal a Matías Fernández y una inolvidable despedida

En su paso por la Roja clasificó a un Mundial después de 12 años, efectuando una impecable clasificatoria. Durante el tiempo en que vivió en nuestro país las anécdotas son muchas.

En 2008, no citó a Arturo Vidal para la fecha doble ante Bolivia y Venezuela porque el Rey se había negado a ir al Torneo Esperanzas de Toulon, el cual usó para preparar estos partidos. “Si Bielsa no me llama es problema de él. Me tendrá que explicar por qué no me llamó”, disparó el jugador que en ese entonces era parte del Bayer Leverkusen. Sin embargo, Vidal tuvo que echar pie atrás y disculparse para volver a la Selección: “Me equivoqué, pedí disculpas a mis compañeros y ellos me recibieron muy bien”.

Otro de los momentos inolvidables fue su alocado festejo tras un gol de Matías Fernández, también en 2008, ante Colombia en el Estadio Nacional por las Eliminatorias. Tras una espectacular jugada colectiva, el volante finalizó todo con un gran remate para marcar el 4-0 sobre los cafetaleros. Bielsa, que generalmente era bastante compuesto al momento de celebrar goles, se desató por completo. Su reacción todavía es viral en internet.

Su llamado a Marcelo Salas y los dos goles que le marcó a Uruguay en el Centenario en 2007, el inolvidable reto a Marco Estrada en un amistoso en Calama en 2010, sus largas conferencias de prensa son sólo algunas de las cosas que dejó el recordado paso de Bielsa por la banca de la Roja. En su despedida, el Loco se quebró de emoción: “Considero mis tres años y medio en Chile como un regalo de la vida, aprendí a amar la vida acá, también estando aquí; estoy orgulloso de haber vivido en este suelo. Sé positivamente que soy yo quien pierde al irse. A los futboleros en general, y si se me permite a los chilenos en general, quiero decirles muchísimas gracias”.