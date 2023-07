El día en que José Sulantay criticó la vida de Arturo Vidal: “Es tan poco inteligente que en 10 años más será pobre”

José Sulantay dirigió a la base de la Generación Dorada. El fallecido técnico es considerado uno de los padres del grupo de futbolistas que llevaría a la Roja a cosechar triunfos inéditos en la historia futbolística del país. En ocasiones, el coquimbano se jactaba de haberle visto un potencial diferente. “Recuerdo haber ido una vez a ver un entrenamiento de Colo Colo. Me habían recomendado mucho a Cristóbal Jorquera. Pero ese día, el que más me llamó la atención fue el 14, Arturo Vidal. Bravo, con personalidad, polifuncional. ‘Este, a ojos cerrados’, dije”, rememoraba en diálogo con El Deportivo.

Sin embargo, el ex Cobreloa también conoce la otra cara de la moneda y así lo expresó. Tras la eliminación de Chile del Mundial de Rusia 2018, en la última fecha de las Eliminatorias, Sulantay no tuvo reparos en apuntar sus dados contra el volante del Athletico Paranaense. “Lamentablemente lo he dicho. Conozco la historia de Vidal. Su papá fue alcohólico. Este chico es tan poco inteligente que en 10 años más será pobre”, disparaba en radio Cooperativa.

Arturo Vidal bromea junto a José Sulantay en el camarín de la Roja Sub 20. Foto: Archivo Copesa

El estratega, además, criticó la actitud que tomó el mediocampista tras el bicampeonato de Copa América que consiguió con la Selección, debido a la reacción que generó en los rivales en aquellas clasificatorias. “Ha creado unos ambiente estúpidos, desafió a los equipos grandes, a los argentinos los mira por acá y Brasil por allá, como para darse una grandeza que no corresponde. Eso nos echó a perder a todos. Porque todos nos querían ganar. Por pesados, por agrandados, esas son las palabras que usaron en Uruguay, Argentina, en todas partes”, apuntaba.

Críticas a la ANFP

Tras conseguir el bronce en Canadá 2007, José Sulantay no ocultó que se sintió poco reconocido por su aporte a la Generación Dorada. “Me da pena es escuchar a los comentaristas de ahora. Mágicamente saben todo. De ellos lo puedo entender. Pero no de quienes jugaron. A veces hablan más estupideces que los otros”, señalaba.

“Creo que Bielsa y Sampaoli aprovecharon bien el trabajo que se había realizado en las selecciones menores que yo preparé. Cada uno sabrá cómo se hicieron las cosas. Ellos son extranjeros, se manejan de determinada forma, vinieron a Chile, trabajaron, ganaron dinero”, agregaba.

Pero para el ex Deportes La Serena, una vez terminados los proceso de éxitos en la Roja, en Quilín debieron apostar por un entrenador nacional. “Hay muchachos jóvenes que merecen su oportunidad. Se la quieren dar a extranjeros que no conocen nuestro fútbol ni nuestra identidad como chilenos. No deben estar pensando en técnicos de segunda categoría porque son solamente extranjeros o porque han ganado un título. Para llegar a la Selección hay que tener un recorrido largo”, apuntaba semanas antes de que se confirmara a Martín Lasarte en el banco de la Roja.

Un año después de eso, cuando el Equipo de Todos quedó fuera de la cita planeataria de Qatar 2022, Sulantay expuso a La Tercera que nadie se le acercó para saber como llevó a la Roja juvenil a conseguir éxitos. “Ningún técnico chileno se interesó en preguntarme cómo trabajé, cómo se hizo en el proceso para lograr resultados. Eso pasa porque los chilenos somos egoístas y por egoístas no aprendemos nada”, insistía.