Alexis terminó esposado: el día en que Sulantay acusó a Argentina de tener arreglado el Mundial Sub 20 de Canadá

José Sulantay fue el técnico de uno de los procesos más exitosos en la historia del fútbol nacional. El nacido en Coquimbo era el entrenador de la Roja Sub 20 en el Mundial de Canadá 2007, donde el combinado chileno logró la medalla de bronce. Antes había llegado hasta octavos de final en la cita planetaria de Países Bajos, en 2005. Su período al mando del seleccionado juvenil se extendió entre 2004 y 2007.

En Norteamérica, la Selección sorprendió a la orbe entrenando a semifinales. En aquel elenco se encontraba una parte de la base de la Generación Dorada: Gary Medel, Mauricio Isla, Arturo Vidal y Alexis Sánchez eran las figuras del plantel que lograría el tercer puesto en Toronto. También se comenzaba a forjar una de las principales características de aquel grupo, la mentalidad ganadora. El actual volante del Flamengo quedó desconsolado cuando Chile sucumbió en semifinales ante Argentina. El formado en Colo Colo se había propuesto levantar el título.

La Roja Sub 20 en Canadá.

Es precisamente aquel partido el que generó suspicacias en muchos. El polémico arbitraje del alemán Wolfgang Stark no dejó a nadie conforme en el cuerpo técnico de la Roja. Tanto así que, incluso más de una década después del certamen, Sulantay seguía dándole vueltas a lo ocurrido en esa jornada. Según el exestratega de Cobreloa, hubo intervención externa ese día en la cancha.

“El arbitraje fue horrible. Ese día llegó Julio Grondona, presidente de la AFA, Nicolás Leoz, mandamás de la Conmebol, también Hugo Tocalli, y otros dos más. Justo antes, Argentina había perdido la final de la Copa América en Venezuela, 3-0 ante Brasil. Cuando vimos la escena, yo le dije a mi ayudante que estábamos muertos”, señaló a TVN hace algunos años.

En ese cotejo, Chile sufrió por las expulsiones de Gary Medel y Dagoberto Currimilla, dos que eran titulares. Además, el juez teutón amonestó a seis futbolistas nacionales con tarjeta amarilla. A los 15′, el Pitbull vio la cartulina roja tras agredir a Gabriel Mercado. Sin embargo, en la repetición se exhibía que el defensor formado en Racing también le había dado una patada sin balón al nacido futbolísticamente en Universidad Católica.

José Sulantay con Alexis Sánchez, en una práctica durante el Mundial Sub 20 de Canadá 2007. Foto: Pedro Rodríguez

En aquel momento, Tocalli era el entrenador de la Albiceleste Sub 20. El transandino asegura que lo expuesto por Sulantay es una exageración de su parte: “Es una barbaridad lo que dice. Estaba Grondona, pero también Harold Mayne-Nicholls. Es una vergüenza que diga esas cosas. Me sorprende que venga de él”.

El extécnico de Colo Colo fue enfático en su punto. “Me molesta mucho que afirme esas cosas. Es lo que mismo que yo lo culpe de la expulsión de Gary Medel. Por ahí si era 11 contra 11 no lo ganábamos nosotros, pero yo no puedo decir que es culpa del DT que Medel pegara. Me equivocaría si señalo eso”, apunta.

Tras caer frente a Argentina, con goles de Ángel Di María, Claudio Yacob y Maximiliano Morález, algunos futbolistas del combinado nacional se enfrentaron con la policía canadiense. De acuerdo a lo dicho por los jugadores, los agentes tuvieron un comportamiento violento solo por verlos ir a saludar. “Nos golpearon solo por ir a saludar y nos pusieron corriente, mucha”, indicó Medel.

Alexis Sánchez fue esposado y terminó rodeado por cuatro policías. “Siento mucha impotencia. Vi sangrando a un compañero, fui a ver y salí perdiendo”, declaró el formado en Cobreloa. Días después, la Roja se impuso en el duelo por el tercer lugar ante Austria, por la cuenta mínima. El tanto nacional fue obra de Hans Martínez, uno de los tantos nombres de esa camada que no logró una carrera destacada a nivel internacional.