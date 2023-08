La increíble tragedia de la heroína de España en la final del Mundial femenino

Olga Carmona inscribió su nombre en la historia del fútbol. La jugadora de España marcó el único tanto de la final del Mundial femenino, frente a Inglaterra. El triunfo por la mínima de las ibéricas les dio su primer título planetario. En la final, la defensora no solo anotó el tanto de su equipo, sino que realizó una labor encomiable en su sector del campo.

El tanto del triunfo se dio a los 29 minutos del primer tiempo. La lateral se descolgó en ofensiva y apareció por la izquierda para finiquitar una rápida jugada. Un lanzamiento cruzado fue suficiente para batir a Mary Earps. Fue la acción necesaria para desequilibrar y con eso ganaron. Luego del partido fue de las más eufóricas en la celebración.

Pero de la alegría pasó a la tristeza. Luego de levantar el trofeo, se le informó a la carrilera del Real Madrid que horas antes del partido había fallecido su progenitor. Ella no lo sabía hasta ese instante. La heroína de la escuadra hispana recibía un golpe duro.

“La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español”, escribieron desde la Real Federación Española de Fútbol para a dar a conocer la noticia.

La deportista, que vivió de todo en un día que, probablemente, jamás olvidará, publicó un sentido mensaje tras enterarse del acontecimiento. “Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá”, publicó la marcadora de punta en su cuenta de Twitter.

Olga Carmona celebra tras anotar el gol de España. Foto: AP/Mark Baker

Otro homenaje

Como la jugadora del Real Madrid no sabía de la triste noticia familiar que la aquejaba a esa hora, ella se encargó de realizar otro homenaje en la final. El gol se lo dedicó a la fallecida madre de una compañera y lo expuso con una camiseta que decía “Merchi”. También se refirió a esto después del encuentro.

“Esta victoria va para la mamá de una de mis mejoras amigas, que se ha ido recientemente. He celebrado con su camiseta. Se lo dedico a toda la familia, con todo el amor. Tuvimos un partido muy sufrido, complicado. Inglaterra era un equipazo, pero esto era para nosotras. Teníamos las vibras de que lo íbamos a conseguir”, señaló a la televisión luego del encuentro.

La situación familiar de Carmona era delicada. Pero ella siempre fue unida a sus padres. Durante la fase de grupos del certamen, su madre y sus hermanas estuvieron en Australia. Luego volvieron a España para posteriormente retornar a Oceanía. Desde el Real Madrid, club en el que milita, también enviaron las respectivas condolencias.

“El Real Madrid, su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento del padre de nuestra jugadora Olga Carmona. Queremos expresar sus condolencias y su cariño a Olga, a sus familiares y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”, redactaron en la institución merengue.