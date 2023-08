Nicolás Núñez valora lo exhibido por la UC ante Colo Colo: “Fue una llave estrecha; a ratos estuvimos más cerca que ellos”

Universidad Católica no levanta cabeza. El equipo de San Carlos de Apoquindo pasa por un crítico en el año y se va eliminado de la Copa Chile. “Más allá de lo estadístico, fue una llave cerrada. Es cierto que no hemos podido hacer goles, pero hoy generamos ocasiones y ellos las defendieron muy bien. Tenemos desazón y tristeza por no pasar la llave, sin embargo, competimos ante un muy buen rival. Fue un partido abierto. Estoy orgulloso con el espíritu de lucha del equipo”, señaló Nicolás Núñez, DT de la UC.

En esa línea, el estratega cree que su equipo dio un paso al frente en una semana, demostrando una evolución el relación a lo expuesto en La Cisterna ante Palestino. “Era un componente muy importante crecer desde lo actitudinal. En la última, Falcón la sacó de la línea y antes Zampedri lo tuvo de cabeza y la ataja Cortés”, apuntó.

Más allá de las palabras del DT, la Franja tuvo muchas chances menos que el Cacique. Aun así, para el ex Magallanes, los cambios en el entretiempo le dieron un segundo aire a su escuadra. “Sentimos que Gonzalo y Clemente no tuvieron la profundidad que queríamos. Montes ha tenido muchos minutos y tiene un desgaste importante. Los ingresos de Di Santo y Cuevas nos dieron otro peso en las transiciones”, comentó.

Fuera de la Copa Chile, Núñez se aferra al Campeonato Nacional y dice que van por la clasificación a competencias continentales. “En la UC uno debe convivir con las certezas. Este equipo tiene la capacidad de clasificar a una copa internacional, estamos enfocados plenamente en ese objetivo”, reconoció.

Colo Colo despeja una pelota frente a Fernando Zampedri. Foto: Oscar Guerra/AgenciaUNO

De momento, Universidad Católica no acumula triunfos en su etapa en Las Condes. Algo que lo complica. “Quiero ganar, me preparo para eso. Hemos estado cerca en algunos partidos. Obviamente me afecta perder, pero en ningún caso esto me resta energía. Ante Everton clasificamos, eso para mi es un triunfo, por más que fue por penales. En estos dos partidos de Copa Chile logramos competir. Pasando esta amargura nos preparamos para conseguir resultados positivos”, insistió.

Sobre donde ve a su equipo el próximo año, el exfutbolista no se aferra a algún puesto en especifico. “Hay muchos puntos en disputa todavía. Apuntamos a una copa internacional, no sé a cual de las dos. La Libertadores es más tentadora, pero debemos elevar el rendimiento. Siento que con los objetivos claros podemos competir en esa disputa. No me cierro a nada”, dijo.

En esa línea, vuelve a decir que los cruzados mostraron una evolución y enfatiza las opciones que tuvieron. “Colo Colo es un justo ganador, pero nosotros, a ratos, estuvimos más cerca que ellos. La llave fue estrecha, se definió por un gol. En el partido de ida hubo claras opciones en los dos arcos. Tengo la sensación de que el equipo intenta ir al frente”, analizó.

Para cerrar, Nicolás Núñez se detiene en el rendimiento de Jorge Ortiz, quien fue un verdadero revulsivo para la UC en el complemento. “Llevo tres semanas y media. Hemos ido conociendo a Ortiz, encontrando sus cualidades y con su rendimiento este domingo demostró que está para participar y ganarse un espacio en el equipo. Los chicos si entrenan como lo hacen y tienen la disposición que hoy mostró Jorge, van a tener posibilidades”, finalizó.