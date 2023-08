Falcón dispara contra el arbitraje: “Cansa que me pongan amarilla por cualquier cosa; yo siempre trato de jugar honesto”

Colo Colo se impuso ante Universidad Católica. Los albos fueron ampliamente superiores, pero solo pudieron vencer a un alicaído equipo cruzado por la mínima. El tanto de Damián Pizarro alcanzó para desequilibrar la balanza hacia los albos, que se consolidaron en la Zona Centro Norte y clasificaron a las semifinales Nacionales de la Copa Chile.

El duelo tuvo de todo, a pesar de definirse por la mínima. De hecho, hubo una acción en particular que marcó el trámite del encuentro. En el primer tiempo, específicamente en el minuto 33, Maximiliano Falcón se vio involucrado en una gresca. El defensor saltó para defender a Alan Saldivia luego de que Fernando Zampedri encarara al joven zaguero, propinándole un cabezazo. La situación desató la furia de los jugadores albos, que, comandados por el Peluca, fueron a reprochar al capitán cruzado. La situación debió ser controlada por el juez José Cabero, que amonestó al uruguayo.

Minutos después, se formó una nueva pelea tras una falta de Aravena cerca de la línea lateral, con Falcón nuevamente como protagonista. La situación escaló a tal punto que Gustavo Quinteros tuvo que entrometerse para contener al central: “No seas boludo”, le dijo, según se apreció en la transmisión oficial.

En ese sentido, después del duelo, el zaguero se refirió a lo ocurrido y apuntó contra el arbitraje nacional: “Voy donde Aravena y le digo que lo van a expulsar porque lo empujó fuera de la cancha. Él, en el momento, me empujó y no quiso que yo le hablara y él (Cabero) va y me amonesta”, arrancó diciendo. “Ya basta. Cambié mucho, ya no protesto de manera descarada como lo hacía antes. Asumí mi responsabilidad cuando me echaron y uno siempre ve la manera de crecer”, continuó.

“Hay que ser un poco más honesto, como lo estoy siendo yo hoy en día. Trato de jugarme todos los duelos de manera legal. Cuando me echan por una patada, sé que no es de mala leche. Pido disculpas enseguida si me equivoco, pero ya cansa”, complementó. “Llevo tres años acá y ya cansa que me pongan amarilla por cualquier cosa en todos los partidos. Ya no puedo estar en ningún lado porque piensan que estoy peleando; entonces quería aclarar eso. Ya es muy consecutivo, el perjudicado soy yo. Debe haber un criterio de la otra parte”, aseguró.

Falcón también habló sobre la intervención del técnico Gustavo Quinteros en su pelea: “Sabemos cómo es Gustavo, cómo soy yo, con temperamento fuerte. Son cosas que pasan en el partido”, indicó El entrenador, en tanto, señaló que intentó separar al uruguayo ante la posibilidad de una expulsión “Le dije que salga, que lo van a expulsar. Si le sacan otra amarilla por empujones y él ya tenía amarilla. Le sacaron ahí y le podían sacar la segunda”.

Gustavo Quinteros debió retirar a Falcón, que se encontraba en medio de la pelea. FOTO: OSCAR GUERRA/AGENCIA UNO

Superioridad alba

El estratega albo también habló sobre la superioridad que tuvieron sus dirigidos: “Jugamos muy bien el primer tiempo y 15-20 minutos del segundo. Después, nosotros mismos nos equivocamos para permitirle al rival que nos ataque. Al final, los últimos diez minutos, perdimos tres o cuatro pelotas increíbles, que tenemos que mantener la posesión y la perdimos. Nos atacaron con centros al área, pero en el juego fuimos superiores”, indicó.

“Tuvimos para liquidar el partido tres veces antes, tres situaciones claras. Así son estos partidos, cuando no estas fino para definir, corres el riesgo de que te empaten. No definimos, pero tampoco nos empataron, así que estamos contentos”, complementó.

También, valoró lo realizado por Damián Pizarro, quien anotó el único tanto de la llave. “Damián es un chico, entonces tiene la responsabilidad grande. Él se presiona mucho, nosotros lo ayudamos, pero hoy pudo convertir y tuvo un partido mejor que el anterior. Esperamos que el próximo pueda jugar bien”, señaló.