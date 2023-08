El arribo de Bielsa y el futuro de Suárez y Cavani en la Celeste: Ricardo Gareca analiza el presente de Uruguay a días de debutar frente a Chile

En Uruguay están expectantes. El próximo viernes 8 de septiembre, a las 20 horas, la Celeste debutará frente a Chile en la lucha por conseguir pasajes al Mundial 2026. El duelo marcará el debut de Marcelo Bielsa en la banca charrúa.

El arribo del rosarino ha generado cuestionamientos. A menos de tres semanas del trascendente partido, el Loco aún no da señales sobre la primera convocatoria oficial. Incluso, en el país charrúa aseguran que el entrenador solo dará la nómina una semana antes del pleito.

Una situación que ha despertado incipientes críticas de parte de la dirigencia de los clubes de ese país. Uno de los primeros en reclamar fue Peñarol, el elenco más popular del país oriental. “No entiendo por qué las listas no son públicas, es simplemente una lista de jugadores reservados a la selección. Que se maneje de forma oculta y que los periodistas tengan que ir a investigar a cada club. Eso no es lógico”, advirtió Eduardo Zaidensztat, vice el Girasol, a Radio Universal.

Las críticas, sin embargo, no son compartidas por Ricardo Gareca. El ex técnico de la selección peruana valoró el arribo de Marcelo Bielsa, a quien le pone todas las fichas para las eliminatorias que se avecinan. “Uruguay va a vivir una etapa para aprovechar, Bielsa no es un técnico cualquiera, todo el mundo lo conoce por su trayectoria”, dijo en una entrevista en Esto es Fútbol, de Uruguay.

“Van a observar un equipo algo más protagonista de lo que habitualmente se ve. Tiene una tendencia a esa característica algo que es positivo porque Uruguay tiene grandísimos jugadores. Siempre tuvieron una mentalidad ganadora y me da la sensación que será del agrado del hincha. Además, va a despertar o se puede llegar a marcar una tendencia en los entrenadores uruguayos”, agregó el técnico.

El argentino también abordó la polémica que se ha generado en Uruguay con la posible exclusión de Luis Suárez y Edinson Cavani. “Todo el mundo ve a Uruguay como una selección joven con jugadores importantes que vienen asomando. Una característica marcada que tiene Bielsa es que sus equipos son muy intensos y habría que ver si ellos todavía reúnen esta característica”.

Para cerrar, Gareca no dudó en llenar de elogios a Óscar Washington Tabárez, el histórico estratega charrúa. “Ha hecho escuela, todos en cierta manera lo tuvimos como referente, más allá de un estilo de juego que quedará en cada uno. Es un referente en su conducción, educación, lo que se necesita para comunicarse, expresarse. Un hombre muy respetado y de los mejores entrenadores del continente”.