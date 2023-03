Alexis Sánchez sepulta a la Generación Dorada: “Ya fue, hay que guardarla…ya pasó”

Este lunes La Roja tendrá un nuevo desafío. Será el octavo de la “Era Berizzo” y el 152 de Alexis Sánchez con la camiseta de la selección nacional. Una instancia especial para el “Maravilla”, quien aprovechó los días previos para hablar de su paso por el combinado chileno, su carrera en Europa y dar alguna que otra confesión en relación a su paso por el Manchester United.

De hecho, aprovechó de aconsejar a los jugadores jóvenes. Lo hizo siempre en un tono distendido, pero directo. Alexis no oculta sus convicciones y si de La Roja se trata, habla con total autoridad. No por nada es el goleador histórico y uno de los jugadores más importantes del fútbol chileno. Por eso no titubeó en decir que la Generación Dorada es cosa del pasado.

“La Generación Dorada ya es pasado. Hay que guardarla y dejarla en el baúl de los recuerdos. Ya pasó. La gente habla mucho de un recambio, pero el recambio ya está. De la Generación Dorada hay solo tres jugadores, cuatro máximo. Una generación son 25 jugadores, ahora hay muchas caras nuevas”, comentó Sánchez a TVN en una extensa entrevista publicada esta jornada.

Declaración que incluso continuó abordando en la conversación. “Me gustaría que den un paso al costado con la Generación Dorada, ya fue. Mientras estén físicamente bien, cada jugador debe decidir si está para jugar. Son maduros para decidir”, añadió.

Además, contó sus intenciones para los próximos años, soltando una bomba. “No me gusta pensar a largo plazo, me gusta ir año a año viendo como estoy físicamente. A veces hay lesiones, hay cansancio, pero yo quiero jugar hasta lo 40. Mi sueño es jugar en Tocopilla. Tomarlo en tercera, segunda, primera. Es un sueño que tengo. Allá hay muchos niños que sueñan con ser un Alexis. Enseñarle mi estilo de juego”, explicó el Maravilla.

Frase que causó impacto entre los fanáticos nacionales, quienes pensaban que Sánchez terminaría su carrera en uno de los grandes del fútbol local. Para tranquilidad de ellos, después de hablar de Tocopilla, el siete no le cerró la puerta a esa opción. “Hoy en día no lo veo, porque a veces venir acá es un sacrificio. Me gustaría venir acá y estar de vacaciones. Me abro a todas las posibilidades. La U, Católica, Colo Colo. Amo el fútbol”, lanzó.

Finalmente puso su paso por el Marsella como ejemplo para los nuevos jugadores del medio local, haciendo una invitación a que los chicos vayan más allá. “Estoy feliz, el club me cuida, confía en mí. Eso es lo más importante para mí. Quiero seguir demostrando, cometo un error si digo ya está y me relajo con esto. Tener continuidad en el fútbol es lo más difícil. Llevar 18 años en la élite es muy difícil. El jugador chileno hace dos goles y se conforma. Nosotros en Chile pensamos que nos conocen todos y nos equivocamos”, concluyó Alexis.