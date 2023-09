La ausencia de Suárez y Cavani, “secretismo” y múltiples críticas: las locuras de Marcelo Bielsa al mando de Uruguay

Marcelo Bielsa ha tenido un paso agitado al mando de la selección uruguaya. El técnico argentino no ha estado exento de polémicas e incluso ya suma algunos detractores en el país.

Entre ellos destacan algunos históricos como Diego Godín y Sebastián Abreu. Ambos cuestionaron la decisión de dejar fuera de la nómina a Luis Suárez y Edinson Cavani.

“Yo no hubiese prescindido de él por lo que es Luis como jugador, por lo que está demostrando en la cancha. Lo que es como figura y como ídolo para la gente y para los compañeros. Yo no hubiese prescindido de él como compañero por lo que lo conozco. Seguro que no”, señaló el exdefensor.

En tanto, el otrora atacante indicó: “Hoy los dos mejores delanteros uruguayos en el mundo siguen siendo Suárez y Cavani, y no tengo que ser Einstein para develar algo que lo ve hasta el verdulero de la esquina de mi casa (...) se merecen que se les dé un trato diferente, porque en nuestra cultura amerita ser siempre agradecidos”, sentenicó.

Los problemas de Bielsa han trascendido a la interna del camarín, incluso. Un histórico funcionario del centro de entrenamiento de la Celeste dio un paso al costado debido a los cambios que hizo el adiestrador al predio. Claudio Pagani, intendente del Complejo de la AUF, dejó su cargo, que ostentaba dede el 2011, por las transformaciones en la infraestructura. En detalle, se cambió el sistema de riego, se asfaltaron caminos, se construyó una nueva oficina, se eliminó la sala de prensa y se transformó el mantenimiento de las canchas. Para esto, el rosarino contó con la ayuda de su hermana arquitecta, María Eugenia Bielsa.

Secretismo

El jueves 7 de septiembre iniciarán las Eliminatorias para el Mundial 2026. Uruguay, por su parte, debutará el viernes ante la selección chilena. A pesar de la cercanía con el cotejo, Bielsa aún no entrega la lista de convocados para el estreno de la Celeste.

Esto ha provocado una serie de críticas en la prensa y en dirigentes del fútbol uruguayo, que abiertamente han mostrado su descontento con el “secretismo” del rosarino.

“No entiendo por qué las listas no son públicas, es simplemente una lista de jugadores reservados a la selección. Que se maneje de forma oculta y que los periodistas tengan que ir a investigar a cada club. Eso no es lógico”, advirtió Eduardo Zaidensztat, presidente de Peñarol, por dar un ejemplo.

Pese al descontento de una parte del fútbol charrúa, lo realizado por Bielsa es totalmente válido. De hecho, conforme a lo establecido en los reglamentos, no existe una fecha límite para que el cuerpo técnico anuncie públicamente la nómina. En ese sentido, este sábado 2 de septiembre, a las 19 horas del país oriental, el técnico tendrá una conferencia de prensa y explicará los motivos de por qué aún no es anunciada la lista. Eso sí, no se espera que esta sea revelada aún.

Según información entregada por medios uruguayos, la Asociación Uruguaya de Fútbol tenía presupuestado entregar la convocatoria el pasado jueves 31 de agosto. Sin embargo, Bielsa no entregó la nómina. Por ende, esperaron que terminara oficializándose el viernes, algo que tampoco sucedió. Dicho día, finalmente, solo se comunicó sobre la reunión que mantendrá Bielsa con los periodistas este sábado.

Las locuras de Bielsa

En solo tres meses al mando de la Celeste, Bielsa ya dejó huella con sus características y propias maneras de trabajar.

En junio pasado, el rosarino no anunció la lista de convocados para los amistosos de la fecha FIFA. En el primer duelo ante Nicaragua, en su estreno como técnico de Uruguay, el Loco solo citó a 16 futbolistas: los 11 titulares y cinco suplentes, algo poco inusual para estas instancias.

El 18 de agosto, cuando algunos esperaban el anuncio de la nómina para el arranque de las Eliminatorias, solo se supo de la no inclusión de Suárez y Cavani.

A seis días del inicio del proceso mundialista, aún no se tienen mayores detalles sobre la convocatoria.