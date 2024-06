Jorga Sampaoli reaparece: compara a Bielsa con Guardiola y cataloga de un “incendio” lo que vivió en Argentina

Poco más de cinco meses duró la última aventura profesional de Jorge Sampaoli. El DT permaneció entre abril y septiembre del año pasado en Flamengo, club que lo desvinculó por malos resultados. Desde ahí que el casildense había estado alejado de los medios de comunicación, aunque siempre atento al fútbol. Este miércoles el exadiestrador de la Roja concedió una entrevista al diario Marca de España, en donde habló de temas que han marcado su carrera.

Una de las primera cosas por las que fue consultado es por su polémico proceso al mando de la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018, en el que acabó enemistado con algunos referentes del plantel. Sampaoli no dramatiza: “Yo me hago cargo de lo mío. En toda mi carrera, siempre supe que no me podía hacer cargo de las alegrías y de las tristezas del público. Ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Si no, me estaría comiendo la película que el sistema te propone. Aquello fue un proceso complicado. El equipo no estaba tan armado. Hicimos esfuerzos por armarlo, pero no sucedió”, comenzó diciendo.

Luego, fue más allá y confesó que uno de los grandes problemas en ese momento fue no haber podido contar con Juan Manuel Lillo, español que formó parte de su cuerpo técnico en la Roja y que hoy trabaja en el Manchester City: “Uno de mis problemas en la Selección argentina fue el no haber podido llevar a Juanma Lillo. Él me hubiera solucionado muchas cosas con su experiencia. Argentina era un incendio y yo fui con mucha ilusión. Y no me arrepiento. pero Lillo me hubiera ayudado a solucionar cosas que me desbordaban en ese momento”.

Además, habló sobre la participación de Lionel Messi en ese proceso, quien era el capitán de ese equipo. Sostuvo que “él sabía lo que había, con un proceso complicado… e hizo lo que pudo”.

La comparación entre Bielsa y Guardiola y sus ganas de volver a entrenar

En la entrevista, el casildense conversó sobre el fútbol actual y efectuó una minuciosa comparación entre Marcelo Bielsa y Pep Guardiola: “El ‘Bielsismo’ es un concepto de ataque más directo. Quiere llegar más rápido a la zona final del campo. En el ‘Guardiolismo’, con el llamado juego de posición, los jugadores tienen cierta libertad. Es más asociativo. Se convive más en el centro del campo. El ‘Bielsismo’ es más directo y en defensa hace el uno contra uno. El ‘Lillismo’ es más zonal en defensa”.

A pesar de no ganar la Champions, sigue pensando que Pep es el mejor de todos. Incluso cuenta cómo vivió la eliminación del cuadro ingles en los cuartos de final del torneo a manos del Real Madrid: “Que el Manchester City perdiera con el Real me costó digerirlo. El Madrid hace que los demás bajen a su nivel, si son equipos superiores a ellos. Aquel partido sufrí mucho, pues yo iba con Pep y Juanma Lillo. A Guardiola le cuesta más en las eliminatorias, pero sigue siendo el número uno del mundo, más allá de que cuenta con los mejores jugadores. Pero me gustan otros técnicos como Míchel, Mikel Arteta, Xabi Alonso, De Zerbi, Xavi Hernández... Han logrado aprovechar cosas de Pep, pero con su sello propio”.

Por último, admite que le gustaría volver a dirigir, pero siempre de la mano de un buen proyecto: “Aceptaría entrenar en Sudamérica. También me gustaría dirigir en Europa. O en cualquier parte del mundo donde haya un proyecto serio y duradero. En Brasil hay una locura desmedida, y echan un entrenador cada tres partidos. En Europa, percibo algo más de paciencia”.