Zapatos robados, regalo de Alexis y una histórica venta en México: la vuelta larga de Víctor Dávila, el gran acierto de la era Gareca

La selección chilena volvió al Estadio Nacional con una victoria. Fue un 3-0 sobre Paraguay, en el único ensayo previo a la Copa América, que arranca la próxima semana, en Estados Unidos. El hombre de la jornada no fue parte de la Generación Dorada. Tampoco salió de la cantera de alguno de los clubes grandes de Santiago. Nació en Iquique hace 26 años y guardará en el cajón de sus recuerdos más preciados lo que vivió un 11 de junio de 2024, en el coloso de Ñuñoa. Su mejor día con la camiseta de la Roja. Se trata de Víctor Dávila.

El jugador del CSKA de Moscú ha sido uno de los grandes ganadores desde la llegada de Ricardo Gareca al combinado nacional. Desde su aparición en el profesionalismo, se ponía el foco en este canterano de Huachipato, con un extenso e interesante paso por México y que ahora milita en un fútbol tan lejano como desconocido como el ruso, más aún por el bloqueo de la FIFA y la UEFA por la invasión a Ucrania. Sin embargo, aprovechó su oportunidad y se consolida. Un detalle no menor: con la 9 en la espalda, una camiseta con mucho peso.

En el 4-2-3-1 que alineó Gareca, Dávila se ubicó abierto por la derecha, y desde ahí iba hacia el centro para juntarse con Alexis Sánchez, en el afán de tener la pelota y generar juego. Si bien no es un goleador, sus dos tantos a la Albirroja fueron de centrodelantero. El iquiqueño apareció por centro para conectar de cabeza los centros de Gabriel Suazo para sacar ventaja. Su desempeño dejó más: 44 toques, un 84% de pases acertados (26/31), dos tiros a portería (los goles), cuatro duelos ganados de cinco, seis posesiones perdidas, tres intercepciones y dos faltas recibidas, recogiendo los datos de Sofascore.

Después del duelo, su cara de satisfacción no se la borraba nadie. “Hacer un gol con el Estadio Nacional lleno es el sueño de cualquier chileno. Se me están dando las cosas de forma muy positiva, espero seguir aportando a la Selección de la misma forma”, declaró a CHV. “El profe me da mucha libertad y me ayuda mucho en mi juego”, agregó. En entrevista con La Tercera, Gareca había manifestado la buena percepción que le ha dejado el jugador. “Me ha llamado mucho la atención Dávila”, confesó.

Víctor Alejandro Dávila Zavala debutó como profesional hace 10 años, poco después de que Chile disputará el Mundial de Brasil, la última Copa del Mundo con presencia de la Roja. En 2015 era sparring de la Selección de Jorge Sampaoli, en la época de la Copa América jugada en el país y vivió un momento especial, que tuvo un final feliz. Alexis Sánchez lo vio con los zapatos rotos y le regaló unos nuevos. Estos se lo robaron desde las instalaciones de Huachipato y los recuperó gracias al actuar de la PDI. Nueve años más tarde, comparte la cancha con el goleador histórico de la Selección.

Su debut en la Roja absoluta fue el 12 de octubre de 2018, en un amistoso ante Perú, cuando el DT era Reinaldo Rueda.

De México a Rusia

En una época reciente, México era la liga extranjera con mayor presencia de futbolistas chilenos. Por lo tanto, la competencia azteca posaba su imponente mirada en el fútbol local. En 2017, Dávila fue adquirido por el Necaxa. No solo se trató de su primera experiencia fuera de Chile, sino que también se convirtió en la plataforma ideal para hacerse un nombre en Norteamérica.

Su buen paso por los Hidrorrayos le permitió subir un escalón y de cara la temporada 2019 firmó con el Pachuca, en un traspaso millonario. Los Tuzos pagaron 12 millones de dólares por la carta del iquiqueño, siendo la segunda transferencia más alta en el Torneo de Clausura ‘19 de la Liga MX. En diciembre de 2020 se anunció su llegada al León, que pertenece al Grupo Pachuca. En la Fiera se hizo figura y consiguió dos títulos: la Leagues Cup de 2021 y la Concachampions de 2023. A mitad del año pasado llegó su oportunidad en Europa. Llegó al CSKA de Moscú, a cambio de cinco millones de euros, con un vínculo que dura hasta junio de 2027.

En la temporada 2023-2024 jugó 32 partidos con el cuadro moscovita (1.307 minutos), de los cuales fue titular en 16. Anotó seis goles. Lo lamentable es que no puede optar a participar de torneos continentales (Champions, Europa League u otro) debido al castigo de la UEFA a la federación rusa, a causa de la guerra. Dávila está siendo tentado para volver a México. El América está tras los pasos del chileno, para reforzar su ataque. Según Transfermarkt, su valor de mercado es de 5 millones de euros.

Una buena Copa América puede valorizar aun más a la exitosa apuesta de Ricardo Gareca.