A fondo con Ricardo Gareca: “La Selección necesita nutrirse de jugadores de carácter, que se impongan”

Ricardo Gareca (66) está próximo a cumplir 120 días al mando de Chile. Durante ese periodo, el DT anota una gira con el plantel de la Roja, que duró cerca de 10 días. El resto de sus jornadas han estado marcadas por reuniones con sus asistentes en Juan Pinto Durán, en los que repasa videos. También coordina zoom con los jugadores que tiene en la mira.

En lo personal, el Tigre poco a poco se adapta a Santiago. Hace algunos días consiguió departamento. Sus hijos ya lo han visitado. “Mi adaptación ha sido mucho mejor de lo que me esperaba. Tenemos muchas cosas en común entre Argentina y Chile”, señala.

¿Qué se encontró en estos primeros meses al mando de la Roja?

Me encontré lo que pensaba. La Selección está muy organizada. El nivel de jugadores, en estos 10 días que me tocó estar con ellos en la gira por Europa, me sirvió para darme cuenta que todos son muy competitivos.

Eduardo Berizzo aseguró que existía un pesimismo que afectaba a la Selección. ¿Lo percibió?

No quisiera opinar de lo que Eduardo pudo haber dicho y entrar en esa disyuntiva. No tengo respuesta para eso.

¿Berizzo le dejó material?

Sí, claro. Me junté con Eduardo a tomar un café. Le agradezco a él, porque fue muy amable. Quise un poco interiorizarme de algunas cosas que me interesaban, de lo que le sucedió a él y ese tipo de cosas. Me interesaba saber su opinión de lo que vivió. Una de las cosas que más me gustó es que Eduardo tomó la decisión de salir y que no fue una decisión dirigencial.

Usted en su arribo dijo que debía interiorizarse de los jugadores, porque no los conocía a todos. ¿Hay más o menos nivel de lo que esperaba?

Es lo que yo esperaba, lo que veía, ni menos ni más. Te diría que más para arriba que para abajo. Me gusta lo que veo.

Entrevista a Ricardo Gareca, director técnico de la seleccion chilena. Foto: Juan Farías / La Tercera.

¿Tiene los jugadores para llegar al Mundial?

Sí, sí...

¿Le sobra para llegar al Mundial?

No te podría decir si me sobra o no. Yo digo que tenemos todas las herramientas para poder lograrlo.

¿Este inicio en Chile le recuerda su paso por Perú? Allá también impulsó un cambio generacional...

Son etapas diferentes. Mi etapa con Perú la comencé y los fui conociendo a los jugadores, tenía el tiempo, viajaba, los veía personalmente. Acá es un proceso comenzado y tengo que dar respuestas rápidas. Tengo que adaptarme rápido al medio y que los jugadores puedan interpretarme lo más rápido posible.

¿Los jugadores ya interpretaron lo que quiere?

Todavía me falta conocer a muchos jugadores, tener estas competencias oficiales que vamos a jugar ahora. Si bien los tiempos apremian, y si bien no hay tiempo para nada, todavía quedan procesos y etapas que quiero vivir, porque serán muy importantes. Sobre todo para lo más importante de todo que son las Eliminatorias.

¿Qué jugador chileno es el que más le ha llamado la atención?

Te diría que varios muchachos. Me ha llamado mucho la atención Dávila, Osorio. Ellos me gustaron mucho. Después tuve la oportunidad de tener a Alexis y me sorprendió por lo competitivo que es. Hay mucho talento.

¿Darío Osorio debe dar el salto a una liga más competitiva?

Dependerá de él. Darío Osorio no tiene techo. Eso lo marcará él, la ambición personal de dónde quiere llegar, hasta dónde quiere triunfar. Son esa clase de jugadores que solo resuelve él, a través de su comportamiento, de su planificación personal. Nosotros ahí podemos aportar poco.

Soccer Football - International Friendly - France v Chile - Stade Velodrome, Marseille, France - March 26, 2024 Chile's Dario Osorio celebrates scoring their second goal with teammates REUTERS/Sarah Meyssonnier

¿La personalidad más retraída de Darío Osorio no es un problema?

Es muy humilde, muy callado, pero me habían dicho que era más. En estos 10 días que estuvimos lo noté normal, muy incorporado.

¿Le preocupa el futuro de Alexis Sánchez y Claudio Bravo, dos jugadores sin club en Europa?

No, porque son jugadores de mucha experiencia. No me preocupa el futuro de nadie. Sé que tratarán de buscar lo mejor y tratarán de jugar. Lo que me gusta de los jóvenes, porque Claudio y Alexis tienen su trayectoria, es que puedan abrirse camino y buscar otros horizontes. Salir de la familia, de los amigos, con otro idioma, los ayuda a forjar un carácter. La Selección necesita nutrirse de jugadores de carácter, que se impongan.

¿Le recomendaría a Claudio Bravo y Alexis Sánchez que vuelvan a Chile o los prefiere en Europa?

No le recomendaría nada. En los jóvenes no me gustaría que vayan y que vuelvan rápido. Me gusta que vayan a Europa y se impongan. La gente de experiencia, más grande, no me meto. Lo que me interesa es que traten de jugar.

¿Charles Aránguiz fue el único jugador que no lo atendió en los zoom que organizó?

Sí, pero no es que no nos quiso atender. No era momento para hablar de acuerdo a lo que él quería. Quería un tiempo. Fue el único jugador de esos que me tocó enfrentar con los que no pude hablar.

¿Seguirá insistiendo con Aránguiz o le cierra la puerta?

Tiene las puertas abiertas. Cuando él quiera hablar conmigo, encantado. Es un jugador que me encanta, que tiene mucho despliegue, mucho temperamento.

Ahora que aumentaron a 26 los citados a la Copa América, ¿Medel y Vidal estarán en la lista final?

No puedo asegurarte. Si me haces esa pregunta puntual, no te voy a responder. Estamos en ese proceso de ver los jugadores.

Arturo Vidal

Se lo pregunto porque hasta hace poco tiempo las nóminas de la Roja partían con Vidal y Medel. ¿Qué cambió en tan poco tiempo?

No, no. No quiero por respeto. No quiero que me introduzcas en una polémica. Es la forma de trabajar nuestra. Tenemos analizada a toda la Selección. Durante siete años y medio analizamos e hicimos un seguimiento a todas las selecciones que enfrentamos, también en Europa y en el Mundial. Tenemos análisis de lo que rinden esas selecciones, lo que te exigen. Queremos hacer un trabajo de que los jugadores que convoquemos puedan estar a ese nivel. A veces hay que esperar más a algunos muchachos. No significa que a los que no convoquemos no los llamaremos más. Vidal, Medel y todos son muchachos que tienen experiencia y que si los utilizamos van a rendir porque tienen la experiencia suficiente. Pero por ahí queremos ver otra cosa de otros muchachos en esta etapa. Es algo que estamos evaluando, pero no te podría decir si van a estar o no.

¿A la Copa América irá a buscar al equipo que enfrente las Eliminatorias?

Sí, pero tengo ambiciones. La ambición más que nada es clasificar, pero también tengo ambiciones en la Copa América. No me quiero adelantar a nada.

¿No fue un error citar a Luciano Cabral y que dos días después la ANFP saliera a decir que era casi imposible por su lío con la justicia?

Yo sabía el problema de él. Yo incluyo a los jugadores, pero nadie me dijo con anterioridad ‘Ricardo, no se puede incluir a tal jugador’. Sabía de su situación, lo que le había pasado, pero yo cité a los jugadores porque nadie me lo dijo. No estoy responsabilizando a la Federación, pero a nosotros nadie nos dijo que algún jugador no podía estar. La visa se la pueden rechazar a cualquiera, Estados Unidos es muy particular en ese aspecto.

¿Prefiere ganar la Copa América o ir al Mundial?

Ir al Mundial. O sea, me gustaría los dos. Pero si tengo que optar por uno, opto por ir al Mundial.

¿Le gusta el Torneo Nacional?

Sí, me gusta.

¿Qué le gusta?

Aprecio y valoro los torneos nacionales. Sé de las dificultades que tienen los técnicos, los clubes. Muchas veces no hay presupuesto, no tienen los recursos, y hacen todo el esfuerzo humano para sacar adelante todo.

¿Pero el nivel lo considera bueno?

El nivel está definido por la infraestructura que hay. Si las canchas no son las mejores, los jugadores hacen lo que pueden. Se tienen que reunir una serie de condiciones que son mínimas para un buen espectáculo. Si los formativos no tienen los recursos para sacar jugadores, darles alimentación, el profesionalismo que se requiere, se arregla con lo que puede. Y así todo hay talento, siempre hay chilenos que salen. Lo que veo me gusta.

Pero en el ámbito internacional Chile lleva mucho tiempo sin ser protagonista...

Son momentos. Creo que enfrentar a los chilenos siempre ha sido difícil. Después se tiene buenos o peores momentos. Boca Juniors está fuera de Copa Libertadores y es Boca. A Colo Colo se le escapa el partido contra Fluminense en los que tuvo 12 ocasiones de gol, contra una de Fluminense y que termina siendo gol. Son momentos.