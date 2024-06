Una noche soñada en la Roja: Víctor Dávila se consolida como uno de los grandes aciertos de la era Gareca

A sus 26 años, Víctor Dávila recién está logrando la consolidación con la camiseta de la Selección. El delantero formado en Huachipato dio una vuelta larga, después de ser figura en el fútbol mexicano y dar el salto al CSKA de Moscú, donde anotó seis tantos en su primera temporada en Rusia. Sin embargo, hasta antes de la llegada de Ricardo Gareca no había logrado despuntar.

Con el Tigre en la banca, el oriundo de Iquique ha mostrado su mejor versión. Esto gracias a la confianza que el entrenador depositó en él. Sin ir más lejos, en el primer partido del técnico argentino, ante Albania en Parma, jugó los 90 minutos y lo retribuyó de gran manera. Primero asistió a Marcos Bolados para el segundo tanto nacional y luego, cuando el encuentro terminaba, anotó el 3-0 final.

Su gran jornada le permitió repetir la titularidad en el siguiente amistoso, ante Francia, donde también mostró un nivel alto y dejó varias cosas para analizar. Esto fue muy tomado en cuenta por el DT, quien en el duelo de este martes ante Paraguay lo mandó a la cancha como estelar. Y nuevamente no defraudó y anotó dos tantos, a los 17′ y 37′, respectivamente, en la victoria 3-0 sobre los guaraníes.

Al igual que en los encuentros anteriores, Dávila exhibió bastante movilidad, habilitó y se asoció muy bien con Gabriel Suazo, quien lo asistió en dos ocasiones. El primer tanto fue un centro desde la izquierda, que el 9 de la Roja aprovechó de gran manera con una palomita certera e inatajable para Carlos Coronel. Mientras que el segundo tanto tuvo una factura similar. Otra vez el jugador del Toulouse apareció por la banda zurda y con otro medido centro encontró la cabeza del ex Necaxa para establecer el 2-0.

“Hacer un gol con el Estadio Nacional lleno es el sueño de cualquier chileno. Se me están dando las cosas de forma muy positiva, espero seguir aportando a la Selección de la misma forma”, expresó a CHV la figura del encuentro, quien agradeció al seleccionador nacional: “El profe me da mucha libertad y me ayuda mucho en mi juego”.

Más tarde, en ESPN, el delantero habló de los objetivos de la Roja. “El objetivo no es más que ser campeón”, manifestó lleno de convicción.

Un gran cambio

Víctor Dávila debutó con la camiseta de la Roja el 12 de octubre de 2018 en la derrota 3-0 ante Perú en un amistoso en Miami. En ese momento el técnico era Reinaldo Rueda. Ahí jugó 29 minutos. Luego volvería a la Roja dos años después, para el debut en las Eliminatorias para Qatar ante Uruguay, sumando 22 minutos. Luego, sumaría apenas cinco ante Argentina en Calama, ya bajo el mando de Martín Lasarte.

Con Eduardo Berizzo en la banca tuvo más partidos. Fue convocado para los amistosos ante Cuba y República Dominicana. Mientras que fue parte de los encuentros eliminatorios ante Venezuela, Paraguay y Ecuador, siendo titular solamente frente a los guaraníes. Eso sí, en los ocho cotejos anteriores a la llegada de Gareca, no había podido anotar.

De modo que el mérito del Tigre en la explosión de Dávila es absoluto, al igual que en el regreso goleador de Eduardo Vargas, a quien convocó en un momento en el que ni siquiera era tenido en cuenta por su club. Turboman, por su parte, supo retribuirle con lo que mejor sabe hacer y ante Paraguay se hizo presente en el marcador tal como contra Albania.