Pablo Milad aborda la reestructuración de la ANFP: “La Selección ya no recauda lo que recaudaba antes”

El Presidente de la ANFP Pablo Milad sacó la voz. La máxima autoridad de Quilín se refirió a la serie de reajustes que se han realizado en Quilín durante los últimos meses. Por ejemplo, tal como ha publicado El Deportivo, una serie de personeros han sido despedidos. La más llamativa fue la de Hernán Torres, ex preparador físico de la Selección, quien en mayo del año pasado había asumido la dirección del Departamento de Ciencias Aplicadas al Fútbol, un proyecto de carácter científico, en alianza con la Universidad San Sebastián, que pretendía dotar al fútbol nacional de información valiosa para el desarrollo integral de la actividad.

El proceso de salidas está en pleno desarrollo y, por el momento, en Quilín lo circunscribían a la misma reestructuración que hace pocos días significó la del entonces gerente de Selecciones, Rodrigo Robles, quien fue reemplazado en ese cargo por Marko Biskupovic.

Este martes, en tanto, Pablo Milad realizó un balance del actual momento de la sede de Quilín. “Yo quiero ser bien enfático en esto, la verdad que los rumores son fuertes y siempre se especula demasiado. Que se va a ir Gareca, que no se le va a pagar. Quiero ser claro: este año está totalmente financiado. No tenemos ningún problema este año. Eso significa que no están tan malas las cosas”, aseguró.

“Sí hay una reestructuración completa de lo que es la ANFP hoy, porque la ANFP, a través de sus selecciones, y de la selección adulta sobre todo, no recauda lo que recaudaba hace años atrás”, precisó.

El presidente de la ANFP justificó esto en el hecho de que “hubo una pandemia, una recesión, y por otro lado los resultados no han sido los mejores. Eso ha creado una disminución de los ingresos que tenía habitualmente la selección y la ANFP”.

“Entonces hay que reestructurar un funcionamiento para dar los mismos servicios que la ANFP da al fútbol chileno. Solamente es un ajuste en base a los ingresos que hay hoy”, complementó.

Por otro lado, Milad descartó de que haya alguna orden a Ricardo Gareca de llevar a menos futbolistas a la Copa América, debido a que el cupo máximo se amplió a 26 futbolistas. “Tenemos reservados para el viaje 26 asientos para los jugadores”, sostuvo. Añadió que “hay disposición absoluta de la Federación para llevar el cupo máximo”. “La decisión la va a tomar el técnico finalmente, pero está todo. La logística, hoteles, todo por una posible inclusión de 26 jugadores”, complementó.

Para cerrar, el curicano se refirió al suspendido partido frente a Bolivia, que se jugaría en Estados Unidos, a modo de preparación para la Copa América. La Selección será uno de los países que llegará con menos amistosos. “Había un partido previo, que podría haber sido el jueves pasado, pero el técnico prefirió entrenar estos días para mejorar el trabajo conjunto, la convivencia del equipo y la mecanización de algunas jugadas. Fue una decisión técnica”, cerró.