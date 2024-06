En México se repite la historia: Fabián Estay le recuerda el 7-0 a periodista azteca tras nuevo ninguneo a la Roja

La selección mexicana vive un complejo momento en la antesala de la Copa América, en sus últimos dos amistosos solo supo de derrotas. Frente a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa, los aztecas cayeron humillantemente por 4-0, mientras que ante Brasil dieron una lucha más cerrada, pero igualmente terminaron derrotados por 3-2.

Ante el preocupante presente del elenco que dirige Jaime Lozano, los medios hacen diversas conjeturas. Uno de ellos fue el programa La Última Palabra de la cadena Fox Sports, que analizó en un panel lo que está sucediendo con el Tri. Entre los contertulios se encontraba el exmundialista chileno radicado en ese país, Fabián Estay, quien reaccionó ante las comparaciones de uno de los periodistas.

“Hoy creernos que estamos a la altura de Brasil, Argentina y Uruguay es un gravísimo error y eso les puede pesar. Yo creo que les va a ir bien, una siguiente fase con aspiraciones tal vez de semifinales y hasta ahí”, comenzó vaticinando Rubén Rodríguez, para luego lanzar un feroz ninguneo a la Roja.

“El cruce va a ser fundamental. Si quedas en segundo lugar del grupo, te aseguro que te va a tocar con Argentina. Si quedas en primer lugar de tu grupo, puedes tener de rival a Perú, Chile o Canadá, que no es lo mismo que enfrentar a Argentina en la siguiente ronda”, continuó, para luego agregar: “Perú no está a la altura, Chile menos y de Canadá ni me hables”.

La reacción del chileno

El ejemplo sorprendió al recordado volante de la Selección, quien reaccionó de inmediato frente al despectivo comentario del comunicador azteca, mostrándole siete dedos, en alusión al 7-0 propinado por la Roja en los cuartos de final de la recordada Copa América Centenario de 2016, que a la larga se terminaría transformando en el segundo título continental consecutivo del combinado nacional. “7-0, papá”, fue la contundente respuesta del exjugador de la U, la UC y Colo Colo, entre otros.

Tras la divertida reacción de Estay, Rodríguez le contestó con cierta resignación. “Este güey está todavía hablando del pasado. Fíjate nomás cómo se llena esa boca con ese 7, en lugar de que me presuma esas dos copas, que es algo mucho más grande”, le dijo.

Mientras que Estay remató: “Chile-México, 7-0 en el último partido oficial”. Con eso, zanjó la discusión.

Los aztecas integran el Grupo B, junto a Ecuador, Jamaica y Venezuela.