Con Jarry, Tabilo, Barrios y sin Garin: el tenis chileno asegura sus cartas para los Juegos Olímpicos

Chile tendrá a tres tenistas en los Juegos Olímpicos de París 2024. La disciplina que más medallas le ha dado al país en la historia de la competencia, confirmó este lunes a sus clasificados para la edición que arranca este 27 de julio.

El listado de 64 tenistas que dirán presente en el torneo, que se realizará en las mismas instalaciones que Roland Garros, se forma a través de vías. La primera es la más masiva, ya que 56 cupos se entregan por ranking mundial, con la condición de que solo existen cuatro plazas máximas por país, por lo que la lista corre cuando aparecen tenistas de naciones con más representantes. También existen dos puestos reservados para excampeones olímpicos o de Grand Slam y seis por desempeño en torneos continentales (Juegos Panamericanos, Juegos Asiáticos y Juegos Africanos).

En el caso del Team Chile sus representantes serán Nicolás Jarry, Alejandro Tabilo y Tomás Barrios, quienes ingresaron por diversas vías. Mientras los dos primeros lo hicieron a través del ranking ATP (20 y 24 respectivamente), el chillanejo dirá presente en París por la plata que consiguió en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Entre ellos tres además se deberá definir a la dupla que participe en el dobles, ya que al no tener cuatro representantes, Chile podrá competir con solo un binomio. La lógica dice que deberían ser Tabilo y Barrios, quienes en los últimos años han disputado esta modalidad en las series de Copa Davis, pero nada está definido.

Un nombre que no estará en la capital francesa es el de Christian Garin, quien deberá esperar al menos a Los Ángeles 2028 para poder debutar con Chile en unos Juegos Olímpicos. Su caída en el ranking mundial (115°) y su no participación en Santiago 2023 lo dejaron sin chances de clasificar. Un golpe que sin dudas afecta al nortino, que se bajó de Tokio 2020 por la inestabilidad de la temporada y las condiciones establecidas por el estado de pandemia. “No me permitirán vivir la experiencia real de lo que significan unos Juegos Olímpicos”, justificó en aquella oportunidad a través de un comunicado. En ese mismo texto además confesó: “Sin duda que París 2024 será un gran objetivo en mi carrera”.

En el caso de las mujeres, tampoco habrá representantes para esta edición, replicando lo que sucedió en Tokio 2020 cuando Alexa Guarachi quedó fuera de los Juegos por escasos puntos en el listado planetario. Ahora, con la doblista nacida en Estados Unidos, retirada, las chances de tener a una nacional eran nulas.

Los clasificados

A solo 46 días del arranque de las competencias, la comitiva nacional de momento tiene a 31 clasificados a los Juegos Olímpicos, aunque entre ellos se encuentra el caso de Svenja Grimm (salto ecuestre), quien actualmente está apelando a su cupo en el TAS.

El Team Chile de todas formas espera que en las próximas semanas el número siga aumentando y supere a los 40 representantes. Figuras como Martina Weil (400 metros), Joaquín Niemann (golf) y Gabriel Kehr (martillo) están a solo semanas de poder confirmar su presencia en el evento.

Por otra parte, referentes del país como Francisca Crovetto (tiro skeet), María José Mailliard (canotaje), Yasmani Acosta, Martín Vidaurre (Ciclismo MTB) y las hermanas Abraham (Remo), ya tienen asegurado su cupo para París.